Bir cinayet daha mı işlenecek? Güran ailesi sanki Narin ölmemiş gibi kahkahalar attı: 'Sizin çıkacağınız kesin'

21 Ağustos'ta kayboldu, 8 Eylül'de evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulundu. Talihsiz minik Narin Güran Türkiye'nin en çok merak edilen konusu olmaya devam ediyor. Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü? sorusu ise henüz yanıt bulamadı. Oklar Güran ailesini gösterirken davanın en önemli ismi amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran olmaya devam ediyor.

AİLE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olarak yargılanan ağabey Enes Güran'ın cezaevinden aile bireyleri ile görüntülü olarak yaptığı görüşmenin kayıtlarına ulaşıldı. A Haber'de yer alan görüntülerde aile bireylerinin sanki Narin cinayeti işlenmemiş gibi kahkahalar atarak konuşması dikkatlerden kaçmadı.

"NEVZAT'I CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın, davada itirafçı olan ve tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Onu cezaevinde hallederler" demesi ise akıllara yeni bir cinayet daha mı işlenecek? sorusunu getirdi. Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." ifadeleri kullandı. Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran ise "En azından sizin çıkacağınız kesin." karşılığını verdi.

Enes, "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" şeklinde konuştu.

İŞKENCE YAPILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan Enes Güran, Narin Güran cinayeti davasında kendine cezaevinde işkence edildiğini öne sürmüştü. Enes Güran "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifadeleri işkenceden dolayı kabul etmiyorum. Kendimde değildim." demişti.