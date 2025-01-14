Bir çocuğu hayattan koparmıştı: Sosyal medyada trend olan akım çocukları tehdit ediyor!

Ailelerin çocukları tehdit eden bu akımların farkında olmadığını belirten Doç. Dr. Sabriye Dayı, “Ailelerimiz çocuklarının ellerindeki telefonla arkadaş gruplarıyla paylaştıkları şeyin çok masum olduğunu düşünüyor. Ancak bu sosyal medyadan kaynaklanan taklit etme ve merak duygusunu arttırıcı olaylarda çocuk bunları aynen uygulamaya çalışıyor.

Merak ediyor ve video çekmeye çalışıyor. 'Çakmak nasıl yanıyor', 'kolonya dökersek nasıl yanıyor', 'kazağınızın bir tarafını çakmakla tutuşturursanız nasıl yanıyor.' Bunlar sosyal medyada video olarak gösteriliyor. Çocuk da aynısını tekrar etmek istiyor. Aynısını tekrar ettiği zaman ne yazık ki küçük bir yanıkla kurtulamıyoruz. Oldukça derin ve çok fazla ameliyat yapılmasını gerektirecek sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu hastalarımız kalıcı izler, kalıcı sakatlıklar ve hareket kısıklıklarıyla bize gelmiş oluyorlar” dedi.

"ÇOCUĞUN MERAK DUYGUSUNA HİTAP EDİYOR"

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne her ay bu konuyla ilgili ciddi yanıkları olan çocukların geldiğini ve ölümle sonuçlanabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Dayı, “Aileler ve okuldaki öğretmenlerin de bu konuda çok hassas olması ve üzerinde durması gerekiyor. Sosyal medyanın çok masum olmadığını, çocuğun merak duygusuna hitap ettiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu.

"YANICI MADDELERİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN"

Çocukları tehlikeli akımdan korumanın yöntemlerini sıralayan Doç. Dr. Dayı, “Evde yanıcı maddelerin bulunmaması önemli. Çocukların sosyal medyada belirli hareket alanlarının ve girebilecekleri internet sitelerinin de kısıtlanmış olması ayrıca önem kazanıyor. Ailelerin bu tür konuları anlatırken kendi aralarında şaka ile anlatmaları bile çocuklar için ayrıca taklit edilmesi gereken bir durum haline dönüşebilir. O nedenle aile bireylerinin aralıklarla bir psikolog yardımı alması faydalı olabilecektir” diye konuştu.

TEHLİKELİ AKIM CAN ALMIŞTI

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren’i hastaneye kaldırdı. 16 gün yaşam mücadelesi veren küçük çocuk hayatını kaybetti.

(İHA)