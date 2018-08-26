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Bir çocuğun çizimleri gerçek olsaydı dünya nasıl görünürdü?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Ressam Tom Curtis, çocuklarının çizimlerini resimlere dönüştürdü ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İşte bir çocuğun elinden çıkma çizimler gerçek olsaydı göreceklerimiz...

Bir çocuğun çizimlerinden gerçek dünya

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Bir çocuğun elinden çıkma çizimler gerçek olsaydı, insanlar, hayvanlar ve eşyalar nasıl görünürdü?
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İki çocuk babası ressam Tom Curtis, bu sorunun yanıtını merak etti ve işe koyuldu. Çocuklarının çizimlerini gerçeğe uyarladı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Resimler arasında Kraliçe Elizabeth de var Donald Trump da.
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İşte çocuk çizimlerinin gerçek hayattaki halleri...
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