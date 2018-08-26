Bir çocuğun çizimleri gerçek olsaydı dünya nasıl görünürdü?

Bir çocuğun elinden çıkma çizimler gerçek olsaydı, insanlar, hayvanlar ve eşyalar nasıl görünürdü?

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İki çocuk babası ressam Tom Curtis, bu sorunun yanıtını merak etti ve işe koyuldu. Çocuklarının çizimlerini gerçeğe uyarladı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Resimler arasında Kraliçe Elizabeth de var Donald Trump da.