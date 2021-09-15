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Bir çocuğun Noel Baba'ya yıllar önce yazdığı mektup şömine bacasından çıktı

15.09.2021 05:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir evin şömine bacasını temizleyen çalışanlar, on yıllar önce bir çocuğun Noel Baba'ya yazdığı mektubu buldu. Mektubun yazarı, Noel Baba'ya dilediği hediyelerin listesini şöyle sıralıyor: Kovboy kostümü ve silahlar ve şapka ve daha bir sürü şey.

Bir çocuğun Noel Baba'ya yıllar önce yazdığı mektup şömine bacasından çıktı

İngiltere'de bir çocuğun on yıllar önce Noel Baba'ya hayalini kurduğu hediyeleri yazdığı eski bir mektup, bir evin baca temizliği sırasında ortaya çıktı. Mektubu keşfeden baca temizleyicileri, sahibini bulmak için iz sürmeye başladı.

'Acil' notu taşıyan mektupta çocuk, hediye isteklerini şöyle sıralıyor: Kovboy kostümü ve silahlar ve şapka ve daha bir sürü şey.

Robert Crampton imzasını taşıyan mektup, şöyle sonlanıyor:

"Bu kadarı benim için yeterli, Noel Baba. Yarın akşam görüşürüz"

Pazartesi günü Nottinghamshire'daki Worksop kasabasında bir evin bacasını temizleyen çalışanlar, biriken kuruma sıkışmış bir mektupla karşılaştı.

Mektup, kasabalıları da heyecanlandırdı.

Mavi bir kalemle, titizlikle yazılan bu isli mektuba herhangi bir tarih atılmamış.

Ancak evin şimdiki sahipleri, ailelerinin on yıllardır bu evde yaşadığını ve mektubun sahibi olan Crampton'ın kim olduğunu bilmediklerini söylüyor.

Mektubun yazarı aranıyor

Baca temizliği şirketi Sweeps Chimney Services, mektubun sahibini bulmanın "harika" olacağını söylüyor.

Şirket, bir de açıklama yaparak mektubu yazan Robert Crampton ya da ailesini bulabilmek için yardım çağrısında bulundu.

Şirketin yöneticisi Cheryl Thorne, "Bacanın içindeki kurumlar aşağı döküldü ve içinden mükemmel bir şekilde katlanmış bu not çıktı. Çalışanlarımız okuduklarında şaşkınlığa uğradı" dedi.

Noel döneminde Noel Baba'ya mektuplar yazıp şömine bacasına sıkıştırmak, ülkede Victoria dönemine kadar dayanan bir gelenek.

Bu dönemde Noel Baba'ya dileklerini ulaştırmak isteyenler mektupları şöminede yakıp, mesajın sihirli bir şekilde ona ulaşmasını diliyordu.

Baca temizleyicileri zaman zaman ilginç sürprizlerle karşılaşabiliyor. Bacada biriken kurum içinden çıkan sigara paketi de olabiliyor, rengarenk bir taş koleksiyonu da.

Temizleme şirketinden Cheryl Thorne'a göre, bu mektup "Şu ana kadar gördükleri arasında en iyisi".

"Bir gün Noel Baba'ya yazılmış bir mektup bulmayı umduğumu etrafımdakilere hep söylüyordum" diyen Thorne'un asıl merak ettiği, hikayenin sonunda ne olduğu:

"Şimdi hepimizin bilmek istediği şu: İstediği hediyeleri alabildi mi?"

Mektubun bulunduğu evin sahipleri ise, eğer yazar tüm çağrılara karşın bulunamazsa, mektubu çerçeveletip asacaklarını söylüyor.

İngiltere'de Noel Baba'ya mektup yazıp şömineye atmak Victoria dönemine dayanan çok eski bir gelenek.

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