"Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Emek ve Demokrasi Güçleri, Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli İl Temsilcisi Gürbüz Solmaz, Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen grup adına yaptığı basın açıklamasında, Ovacık ilçesinin Bilgeç köyü kırsalında iki gün önce patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve kardeşi 4 yaşındaki Nüpelda Güloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Kentte geçmiş yıllarda da benzer olayların meydana geldiğini anımsatan Solmaz, yaşanan bu olayların kader olmadığını savundu.

Solmaz, şöyle konuştu:

"Bir yerleşkede çocuklar rahat gezemiyor, oyun oynayamıyor, yaylada çiçek toplayamıyorsa o coğrafyada hiçbirimiz özgür değiliz. Söz konusu çocuk olunca bu sorumluluk hem yasal hem de ahlaki olarak bir kat daha artmaktadır. Yaşananlar kabul edilemez."

Çocukların hayatını kaybetmesinin toplumsal hassasiyeti artırdığını ve herkesin yaşamını kaybeden her çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini belirten Solmaz, bu kişilerin sorumluluk zincirini görmesi ve herkes için yaşam hakkını savunması gerektiğini dile getirdi.