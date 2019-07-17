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"Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:23 | Son Güncelleme

İnsan Hakları Derneği Tunceli Temsilcisi Gürbüz Solmaz: - "(Tunceli'de 2 çocuğun patlamada hayatını kaybetmesi) Bir çocuğun ölümü yalnız kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Emek ve Demokrasi Güçleri, Ovacık ilçesi kırsalında patlayıcıya basan 2 çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli İl Temsilcisi Gürbüz Solmaz, Moğultay Mahallesi Seyit Rıza Meydanı'nda bir araya gelen grup adına yaptığı basın açıklamasında, Ovacık ilçesinin Bilgeç köyü kırsalında iki gün önce patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve kardeşi 4 yaşındaki Nüpelda Güloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Kentte geçmiş yıllarda da benzer olayların meydana geldiğini anımsatan Solmaz, yaşanan bu olayların kader olmadığını savundu.

Solmaz, şöyle konuştu:

"Bir yerleşkede çocuklar rahat gezemiyor, oyun oynayamıyor, yaylada çiçek toplayamıyorsa o coğrafyada hiçbirimiz özgür değiliz. Söz konusu çocuk olunca bu sorumluluk hem yasal hem de ahlaki olarak bir kat daha artmaktadır. Yaşananlar kabul edilemez."

Çocukların hayatını kaybetmesinin toplumsal hassasiyeti artırdığını ve herkesin yaşamını kaybeden her çocuk için amansız tepki göstermesi gerektiğini belirten Solmaz, bu kişilerin sorumluluk zincirini görmesi ve herkes için yaşam hakkını savunması gerektiğini dile getirdi.

Solmaz, meydana gelen olayın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada yaşanan, münferit olay değil toplumsal bir sorundur. Çocuklarımızın ölümüne neden olan patlayıcı maddenin balistik incelemesi acilen yapılmalı, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bir çocuğun ölümü yalnız kendi ölümü değildir, başka çocukların da ölümüdür. Onun ölümüne neden olanların çocuklarının da ölümüdür. Bir çocuğun ölümü ağırdır, uzundur, yazılması zordur."

Basın açıklamasına Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da destek verdi.

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2 çocğun hayatını kaybetmesi açıklama Ovacık patlama Tunceli

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