Bir çocuk annesi kendini astı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük).(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, Hamide A.(48), kendini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hüseyin Çelebi Mahallesi Çılbır Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hamide A., evinin tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi. Nihat A., evine girdiğinde eşini tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hamide A.'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından 1 çocuk annesi Hamide A.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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