Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor

Güney Koreli şirket, yeni bir yazılım güncellemesi ile Galaxy S20 Ultra’nın ekranında yeşil renk tonu üreten sorunu düzeltti. Samsung sorunun farkındaydı ve son birkaç haftadan beri bu sorunun üzerinde çalışıyordu. Güncellemenin Galaxy S20 Ultra için ortaya çıkan diğer sorunları da düzeltip düzeltmediği henüz belli değil. En azından biz bilmiyoruz. Kullanıcılar, fotoğraf makinesinin yavaş odaklanması konusunda oldukça şikayetçi oldular. 4G modunda aşırı ısınma ve telefonun düşük performansı S20 Ultra’da ortaya çıkan diğer problemler. S20 Ultra’nın ABD ve Güney Kore hariç diğer ülkelerde Samsung tarafından üretilen Exynos 990 işlemci kullandığını biliyoruz. Bu işlemci Snapdragon 865 yonga setini kullanan modele göre performans olarak bir tık aşağıda. Ancak esas problem Exynos 990 ile çalışan modeldeki batarya performansı. Bu konuda da Samsung yoğun bir şikayet aldı.

G98xBXXU1ATD3 yapı numarasını taşıyan yeni güncelleme şimdilik sadece Almanya’da yayınlanacak. Ancak güncellemenin yakında tüm Galaxy S20 Ultra kullanıcıları için gelmesi bekleniyor.