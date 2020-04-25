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Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20 Ultra amiral gemisi akıllı telefonunu birkaç ay önce piyasaya sürdü. Telefonun resmi tanıtımından bu yana, ekran renk tonu, otomatik odaklama, performans, ısıtma ve pil gibi önemli sorunlar ortaya çıkararak kullanıcıların midesini bulandırdı. Son olarak cihazda yeşil ekran sorunu ortaya çıkmıştı.

Bir çok problemle karşılaşan Galaxy S20 Ultra sorunları çözüyor

Güney Koreli şirket, yeni bir yazılım güncellemesi ile Galaxy S20 Ultra’nın ekranında yeşil renk tonu üreten sorunu düzeltti. Samsung sorunun farkındaydı ve son birkaç haftadan beri bu sorunun üzerinde çalışıyordu. Güncellemenin Galaxy S20 Ultra için ortaya çıkan diğer sorunları da düzeltip düzeltmediği henüz belli değil. En azından biz bilmiyoruz. Kullanıcılar, fotoğraf makinesinin yavaş odaklanması konusunda oldukça şikayetçi oldular. 4G modunda aşırı ısınma ve telefonun düşük performansı S20 Ultra’da ortaya çıkan diğer problemler. S20 Ultra’nın ABD ve Güney Kore hariç diğer ülkelerde Samsung tarafından üretilen Exynos 990 işlemci kullandığını biliyoruz. Bu işlemci Snapdragon 865 yonga setini kullanan modele göre performans olarak bir tık aşağıda. Ancak esas problem Exynos 990 ile çalışan modeldeki batarya performansı. Bu konuda da Samsung yoğun bir şikayet aldı.

G98xBXXU1ATD3 yapı numarasını taşıyan yeni güncelleme şimdilik sadece Almanya’da yayınlanacak. Ancak güncellemenin yakında tüm Galaxy S20 Ultra kullanıcıları için gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonların bu tarz problemlerle karşılaşması gayet normal bir şey. Ancak 1400 dolar ödenip alınan bir telefonun bu tarz problemlerle karşı karşıya bırakması kabul edilemez. Samsung bu sene amiral gemisi telefon modeliyle adeta kaliteli ürünler üreten firma imajını yerle bir etti. 1400 dolar ödenen bir telefonun kamera performansının DxOMark’ta 7. sırada yer alması da kabul edilemez bir şey.

Sonuç olarak Samsung, telefon için bir güncelleme yayınladı ve yeşil ekran probleminin önüne geçti. Dileriz ki yeni güncellemelerle diğer problemleri de ortadan kaldırır.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S20 Ultra Samsung

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