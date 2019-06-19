"Bir cümle de olsa 23 Haziran'a kadar anlatacağım"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak, ben de aval aval bakacağım. İçişleri Bakanı koltuğunda oturacağım, 'Nasıl olsa bu koltuk bizimdir, yüzde 52 oy aldık' diyeceğiz ondan sonra İstanbul'a onların sızmasını bir vesileyle orada aval aval bakarak seyirci kalacağım. Ben bir cümle de olsa, bir kişiyi de bulsam 23 Haziran'a kadar anlatacağım." dedi. Bakan Soylu, İstinye'deki Trabzonlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün, Trabzon'un Araklı ilçesindeki doğal afetten dolayı bölgede olduklarını belirterek, 7 kişinin vefat ettiğini, 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi. 31 Mart seçiminde Cumhur İttifakı olarak aldıkları yüzde 52 oy oranının omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Soylu, vatandaşların kendilerini destekleyerek uyguladıkları politikaları beğendiklerini ifade ettiklerini vurguladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine "Senin İstanbul'da ne işin var, sen İçişleri Bakanısın." dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Üzerimdeki sorumluluğu biliyorum. 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşinizim. İçişleri Bakanı olduğum günden bugüne kadar, millet kafasını rahat bir şekilde yatağa koymadan uyumadım. Bana diyor ki, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' Bugün ondan izin kağıdı aldım da geldim. İstanbul'da şu işim var. Bizim borcumuz var. İstanbul'a borcumuz var. Bedirhan bebeğe borcumuz var. Annesini babasını bırakıp ta Batman'ın Kozluk'unda oradaki çocuklar birilerine kanmasınlar, aydınlık yarınlarına adım atsınlar diye onlara orada öğretmenlik yapan Aybüke kızımıza bizim borcumuz var. Gümüşhane'ye giderken katledilen Necmettin öğretmene borcumuz var. Masumiyetinden başka hiçbir şeyi olmayan Eren Bülbül kardeşimize bizim borcumuz var. Ekrem İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak, ben de aval aval bakacağım. İçişleri Bakanı koltuğunda oturacağım, 'Nasıl olsa bu koltuk bizimdir, yüzde 52 oy aldık' diyeceğiz ondan sonra İstanbul'a onların sızmasını bir vesileyle orada aval aval bakarak seyirci kalacağım. Ben bir cümle de olsa, bir kişiyi de bulsam 23 Haziran'a kadar anlatacağım."

- "Biz de saf saf seyrediyoruz" Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi bir otelde görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, şöyle konuştu: "Geçen akşam televizyondan önce olanlar. Biz de saf saf seyrediyoruz. 'Aman bunlar hiç birbirleriyle konuşmamışlar.' Sonra, meğer gelmişler daha önce işi pişirmişler ama 'Biz doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmayız.' Oturmuş ikide bir orada '3 dakika konuşacaksın, 1 saniye fazla konuşmazsın.' E, sen oturmuşsun otelde, saatlerce, dakikalarca konuşmuşsun. Bir de şimdi '2-3 dakika konuştum' diyorsun. Soruyu soruyor, tabloyu tak diye çıkarıyor. Binali Ağabey de içinden arıyor soruyu. Sadece oylarda yapmadılar. Kendi sistemlerinin tamamı budur. Bir de anlamadığım bir şey var. Bu ahlaksızlıktır. Orada yüz yüze konuşacaksın saatlerce, Binali Ağabeyi de telefondan idare edeceksin. 'Bir şey söylüyor musunuz efendim?' Ne söylesin adam? Desen ki, 'Ben de sana geleyim. 1 saat, 1,5 saat rakibime gittim.' Onu da onlara söylemek durumunda değilsin. Gizli gizli otele gir. Onunla beraber konuş. Orada soruların ne olacağını, nerelerde keseceğini, nerelerde ona hangi soruyu yönelteceğini onunla beraber pişir. Ondan sonra gel, onu orada kurtarmak için 50 türlü filmi ortaya koy."

- "İstanbul'a zaman kaybettirmek bize büyük vebal yükleyecektir" Süleyman Soylu, İstanbul'un önemine işaret etti. Şehri marjinal, Türkiye'nin yapısından, düşüncesinden aykırı bir grubun ele geçirmeye çalıştığını belirten Soylu, İstanbul'un buna müsaade etmemesini istedi. İstanbul'un zaman kaybedilecek bir şehir olmadığının altını çizen Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Bunun maliyetiyle hep beraber acı çekeriz. İstanbul ve Türkiye'ye zaman kaybettirmek de bize büyük bir vebal yükleyecektir. Diğer meseleleri ne olursunuz bize bırakın. Biz terörle mücadele ederiz. Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. İstanbul'da bundan 1,5 yıl önce günde 79 hırsızlık yapılıyordu. Şu anda bu sayı 39'a düştü. 570'in üzerinde etkisiz hale getirdik teröristi, yılbaşından bugüne kadar. 2017 yılında 941 kişi öldü, uyuşturucuya bağlı ölümlerden. Ondan 1 yıl önce 920'ydi, 2018'de 588. Neredeyse yüzde 40 düştü. Bu sene daha da düşecek. Sadece kendi ülkemizin içinde değil, dışarıda 5 ton, 10 ton esrar yakalattırıyoruz. Geçen gün 12 ton esrar yakalattık. Dün 600 kilo eroin yakalattık. Sadece burada değil, Libya açıklarından Yunanistan'a Sırbistan'a Hollanda'ya, Avrupa'ya kadar şu anda dünyada bu konuda en büyük mücadeleyi içeride dışarıda yapan bir hale geldik uyuşturucuyla. 58 bin uyuşturucu satıcısı şu anda kodeste. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Yüzde 70'ini bitirdik, yüzde 30'u var doğru ama bilesiniz yüzde 30'unu da yerin 7 kat dibine gömmek bizim namus borcumuzdur milletimize."