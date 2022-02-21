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Bir daha asla atmayacaksınız! İnanılmaz faydaları...

21.02.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt özellikle Türk mutfağı için vazgeçilmez bir besin. Yoğurt olmadan yemek yiyemem diyenlerden misiniz? Peki ya yoğurt suyu? Yoğurt oldukça lezzetli ve faydalı görülüp tüketiliyor fakat yoğurt suyu atılıyor. Fakat bu haberden sonra yoğurt suyunu atmayı bir daha düşünmeyeceksiniz...

Bir daha asla atmayacaksınız! İnanılmaz faydaları...

Yemeklerin yanında olmazsa olmaz olarak bulunan yoğurdun bir sürü faydası bulunuyor. Yoğurt sevilerek yenilse de yoğurt suyu genellikle gereksiz olarak görülüp atılıyor. İçerisinde bulunan mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir besin kaynağı olan yoğurdun aslında suyu da en az yoğurt kadar sağlıklı! Kalp damar hastalıklarından diş eti sorunlarına, mide problemlerinden şeker hastalıklarına kadar pek çok hastalığa karşı onarıcı etkisi bulunuyor. Birçok faydası bulunan yoğurt suyunu isterseniz direkt olarak içebilir isterseniz de yemeklerin içine ekleyebilirsiniz. İşte herkesin düzenli olarak tüketmesi gereken yoğurt suyunun faydaları…

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

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• Yoğurt suyu içerisinde bulunan bakteriler anti kanserojen özelliği sahip. Yoğurt suyunu tüketerek kanser hücrelerinin vücut içerisindeki yayılımının önüne geçebilirsiniz.

• Hamilelik döneminde yoğurt suyu tüketimi diş ve diş eti gibi sorunlara önemli ölçüde fayda sağlıyor.

• Yoğurt suyu tüketimi saçların güçlenmesi ve parlak görünmesine etki ediyor.

• Midede oluşan hazımsızlık sorununun giderilmesine yardımcı oluyor.

• Büyüme çağındaki çocukların yoğurt suyunu düzenli olarak tüketmesi öneriliyor. Çocuklarda yoğurt suyu tüketimi kemik yapılarının güçlenmesine etki ediyor.

• Sağlıksız beslenme sonucunda bağırsak florası bozulabilir. Yoğurt suyu tüketimi bağırsak florasının eski dengesine dönmesine yardımcı oluyor.

• Böbrek taşının düşmesine yardımcı oluyor.

• Yoğurt suyu tüketimi vücutta bulunan zararlı toksinlerin vücut dışına atılmasına yardımcı oluyor.

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Hipertansiyonu düşürücü etkisi olmakla birlikte kalp ve damar hastalıklarının önüne geçtiği de bilinen yararları arasında bulunuyor.

• Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu nitelikte. Ayrıca hastalıkların çabuk iyileşmesini de sağlıyor.

• Kadınlarda yaygın olarak görülen kemik erimesine karşı kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

• Yoğurt suyu birçok hastalığa karşı fayda sağladığı gibi cilt sorunlarına karşı da etkili. Ciltte bulunan sivilcelerin azalmasına ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor.

• İçerisinde bulunan probiyotikler ile kötü huylu tümörlerin vücuda yayılmasının önüne geçiyor.

• Yoğurt suyu yağ yakımına destek veriyor.

• Vücut direncinin artmasına fayda sağlıyor.

• Spor sonrası kas kramplarının oluşmasını engelliyor.

• Tokluk hissi vermesi ve ödem söktürücü olması sebebiyle diyet listelerinde yer alıyor.


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hipertansiyon
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