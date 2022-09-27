Bir daha elinize almayacaksınız: Temizlemiyor, hasta ediyor!

Kulak Burun Boğaz uzmanları, kişisel bakımın rutin parçası haline gelen kulak temizleme pamuklarına karşı uyarıyor. Kulaklarınızı temizlediğini sandığınız kulak temizleme çubukları aslında kulağınızın daha kötü olmasına neden oluyor. Kulak çubukları kulak kirini içeri doğru iterek kulak içindeki doğal yağa zarar vermesinin yanı sıra tabakanın da bozulmasına neden oluyor.

KULAK KİRİNİ DERİNE İTİYOR

Kulaklarınızı temizlemek için kullandığınız pamuklu çubuklarla kulak kirini daha fazla itmiş oluyorsunuz. Bu durum da kulaklarınıza daha fazla zarar veriyor. Kulak burun boğaz uzmanları, kulak kirinin sadece kulağın dış kısmında biriktiğini, kulak çubuğu ya da farklı materyallerle kulakla oynanması sonucunda kulak kirinin içeri doğru itildiğini söylüyor.

SAĞIRLIĞA VE YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİYOR

Kulak burun boğaz uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulağa verilebilecek en büyük zarar. Kulak çöpünün kulağın temizlenmesi esnasında kulak zarına rahatlıkla zarar verebileceğini belirten KBB uzmanları, kulak çubuğu ya da bu iş için kullanılan farklı materyallerin kulağın temizlenmesi esnasında yanlış bir hareketle çubuğun içeri dönük batabileceğini, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gideceğini ve kulak zarının delinebileceğini hatta yüz felcinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

KULAK NASIL TEMİZLENMELİ?

Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla problemin çözülmesi gerekiyor. Ayrıca duş sırasında kulağa ılık su tutmak, ardından havluyla kurulamak gerekiyor.

Saçlarınızı kuruturken kısa süreliğine kurutma makinesini kulağınıza doğru tutabilir, bu sayede nemli kalan kulağı kurutabilirsiniz. Kulak temizleme çubuğu bilinenin aksine kulağın iç kısmı için değil, kulağın sadece kıvrımlı bölgelerini temizlemek için kullanılmalıdır. (Tgrt Haber)



