Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Zonguldak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir dakika ile alınmayan iki aday tepki gösterip geri döndü.

ÖSYM tarafından bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS, saat 10.15’te başladı ve öğrencilere toplamda 135 dakika süre verilecek. Zonguldak’ta da adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Saatler sınav zamanını gösterdiğinde görevliler tarafından sınava girecek adaylar içeriye alındı.

Saatler 10.00’u gösterdiğinde son uyarılar yapıldıktan sonra okul binasının kapıları kapatıldı. Bir aday ise son anlarda yetişerek sınava girmeyi başardı. Ancak iki aday ise kapı kapatıldıktan sonra kapıya koşsa da içeriye alınmadı. Adaylar okulun merkezden uzak olması sebebiyle yolu bulamadığını söylediler. Bir aday yakını olan İsmail Yılmaz ise "Dağ başındaki okulu milli eğitim müdürlüğü hiç etrafına bakmadan yazarsa çocuklar da böyle mağdur olur. Şehir merkezine yakın bir sürü okul var. Ulaşımı kolay olan, her türlü ihtiyaçları karşılayabilen, vatandaşların rahatlıkla bekleyebileceği okullar var. Ben buraya çok yakın olduğum halde okulu bulamadım. Yol çalışmaları var okullar kapalı. Çocuklarımızın geleceğinin tayin edileceği üniversite sınavının yapılacağı okul dağ başında" diye konuştu.

