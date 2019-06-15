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Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir dakika ile alınmayan iki aday tepki gösterip geri döndü.ÖSYM tarafından bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS, saat 10.15’te başladı ve öğrencilere toplamda 135 dakika süre verilecek.

Zonguldak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir dakika ile alınmayan iki aday tepki gösterip geri döndü.
ÖSYM tarafından bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS, saat 10.15’te başladı ve öğrencilere toplamda 135 dakika süre verilecek. Zonguldak’ta da adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Saatler sınav zamanını gösterdiğinde görevliler tarafından sınava girecek adaylar içeriye alındı.
Saatler 10.00’u gösterdiğinde son uyarılar yapıldıktan sonra okul binasının kapıları kapatıldı. Bir aday ise son anlarda yetişerek sınava girmeyi başardı. Ancak iki aday ise kapı kapatıldıktan sonra kapıya koşsa da içeriye alınmadı. Adaylar okulun merkezden uzak olması sebebiyle yolu bulamadığını söylediler. Bir aday yakını olan İsmail Yılmaz ise "Dağ başındaki okulu milli eğitim müdürlüğü hiç etrafına bakmadan yazarsa çocuklar da böyle mağdur olur. Şehir merkezine yakın bir sürü okul var. Ulaşımı kolay olan, her türlü ihtiyaçları karşılayabilen, vatandaşların rahatlıkla bekleyebileceği okullar var. Ben buraya çok yakın olduğum halde okulu bulamadım. Yol çalışmaları var okullar kapalı. Çocuklarımızın geleceğinin tayin edileceği üniversite sınavının yapılacağı okul dağ başında" diye konuştu.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri yasak olarak belirtildi.

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar

Bir dakika ile YKS’ye alınmadılar
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