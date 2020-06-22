'Bir dakika karanlık, ömür boyu aydınlık'

Sağlık ve bilimdeki gelişmeler, önleyici yaklaşımlar, bilgi ve hizmetlere kolay erişim, global ulaşım ağının etkinliği sayesinde insan ömrü oldukça uzadı. Bu süreçler göze alındığında sağlıklı uzun yaşamaya dikkat çekmek için bu konuda çeyrek asırlık tecrübesi olan Dünya Yaşlanma Konseyi, Hollanda İbni Sina Enstitüsü ve Well World Longevity Club, en uzun gün olan 21 Haziran’ı “Global Longevity Day” ilan etti. Dün başta olmak üzere bundan sonra bu tarih tüm dünyada, Longevity yani “uzun yaşamanın farkındalık günü olarak kutlanacak.

"HER ÜLKE SAAT 21:00'DE 1 DAKİKA IŞIKLARI KAPAYACAK"

Global Longevity Day’e dikkat çekmek ve salgın süresinde hayatını kaybeden yaşlılarımızı anmak için Türkiye’de 21 Haziran saat 21.00’de, dünyada da herkes kendi ülkesinin saatine uygun şekilde ışıkları açıp kapayarak “1 dakika karanlık ömür boyu aydınlık” mottosu ile farkındalık yarattı. Tüm dünyada istatistikler gösterdi ki Covid19 salgın sürecinden en çok ileri yaştaki insanlar etkilendi. Hem hastalık sürecini zor geçirdiler hem de karantina da en fazla fedakarlığı yapan oldu. Bu tablo, tüm dünyaya uzun yaşamaktan ziyade bu uzun ömrü sağlıklı, aktif, üretken, kaliteli geçirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.