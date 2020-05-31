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Bir damla içme suyuna hasret yaşıyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Davazlar Mahallesi'nde yaşayanlar, içme suyuna hasret kaldıklarını belirterek, yağmur sırasında biriktirdikleri suyu içtiklerini söyledi. Bölge halkı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Demre'ye 20 kilometre uzaklıkta Demre- Kaş yolu üzerindeki Davazlar Mahallesi'nin İkikuyu, Karakuyu, Kocakışla, Kocayer ve Armutçukuru mevkilerinde yaşayanlar, içme suyuna muhtaç yaşıyor. Davazlar Mahallesi'ne bağlı 4 mevkide içme suyu hattı bulunmuyor. Bölge halkı, yağmur suyundan biriktirdikleri suyu içtiklerini, hayvanlarına da aynı suyu verdiklerini söyledi. Bazı kişiler ise keçilerini sulamak için 10 kilometre uzaklıktan tankerle su taşıyor.

Davazlar Mahallesi'ne bağlı İkikuyu mevkisinde 6 hanede 13 kişi, Karakuyu mevkisinde 3 hanede 9 kişi, Kocayer mevkisinde 1 kişi, Kocakışla mevkisinde 3 hanede 10 kişi, Armutçukuru'nda 1 hanede 4 kişi olmak üzere toplam 37 vatandaş yaşıyor. Bu mevkiler, Davazlar Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta ve denizden 824 metre yükseklikte kalıyor. Buradaki vatandaşların yaklaşık 750 civarında küçükbaş hayvanı bulunuyor. Kekik, incir ve badem yetiştiren kişiler, 6 kilometre uzaklıktan küçük pompalama sistemiyle getirilecek içme suyuna bir an önce kavuşmak istiyor.

'ÖLMEDEN MUSLUKTAN SU İÇMEK İSTİYORUM'

Bölgenin en yaşlısı olan, 8 çocuk, 16 torunu bulunan Yusuf Beşkeçili, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bir isteğim var. Ölmeden burada içme suyu görmek, musluktan su içmek istiyorum. Çocuklarımın hepsi su olmadığı için burayı terk etti. Çok güzel arazilerimiz var. Ama su olmadığı için hiçbir şey ekemiyoruz. Muhittin başkanımız gelsin görsün burayı" dedi.

'BU ÇAĞDA SU OLMAMASI AYIP'

Mahallede hayvancılıkla uğraşan, Davazlar Mahallesi'nin azası Aziz Beşkeçili, "Biz burada üretiyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Gömbe suyunun dağıtımının yapıldığı ana boruya 6 kilometre uzaktayız. Küçük bir motopompla buraya su getirilebilir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzde 90 dik araziden bölgedeki 6 mahalleye sulama suyu getiriyor. Biz kendisinden 6 kilometreden içme suyu istiyoruz. Gelsin bizim durumumuzu görsün. Biz bu çağda burada su olmamasını bir ayıp olarak görüyoruz. Başkanımızdan bu ayıbın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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