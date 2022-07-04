Bir damlası bile çok tehlikeli! Sağlığınızı korumak için...

Her sene mangal ve barbeküde pişirilen etler hakkında uyarılar yapılıyor. Etleri pişirirken bilinçli olmak gerekiyor. Etlerde kalan çiğ et suları gıda zehirlenmesine neden olan en önemli etkenler arasında yer alıyor. Sağlığı tehlikeye atmadan mangal ve barbekü partisi yapabilmek için etlerin hazırlanmasına ve pişirilmesine dikkat etmek gerekiyor.
Kümes hayvanlarını pişirmeden önce yıkamak oldukça yaygındır, ancak uzmanlar bunun bakterileri ellere, giysilere, çalışma yüzeylerine ve en önemlisi pişirme ekipmanlarına kolayca bulaştırabileceğini söylüyor. Bakterileri yuttuktan sonra, çoğu insan iki ila beş gün içinde kramp, karın ağrısı ve ateşle birlikte kanlı olabilen ishale yakalanıyor. Hasta hissetmek ve kusma da olabiliyor. Hastalık ortalama olarak yaklaşık bir hafta sürüyor.
Uzmanlar her zaman yemeklerin doğru şekilde pişirildiğinden emin olunması gerektiğini belirtti. "Pişmiş ete çiğ etten gelen bakterileri bulaştırmamaya dikkat edin".
Et ateşe 15 santimden daha fazla yaklaşırsa kanserojen madde oluşma riski artıyor. Bu yüzden etlerinizi ateşten uzak tutarak en az 15 cm mesafe olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.
Gıda Standardı Ajansı (FSA), hastalığa yakalanan insanların çoğunun hızla iyileştiğini söylüyor. Ancak bazıları böbrek yetmezliği, nöbetler, görme ve işitme sorunları gibi ciddi ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşayabiliyor.
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