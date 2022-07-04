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Bir damlası bile çok tehlikeli! Sağlığınızı korumak için...

04.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın ısınan havalarla birlikte mangal ve barbekü yapma isteği artıyor. Mangalda ve barbeküde pişen etlerin tadı ayrı bir lezzete sahip olsa da sağlığınızı tehlike altına atabiliyor. Izgara yapılan etlerde kalan bir damla çiğ et suyu bile sağlığınızı büyük ölçüde etkiliyor.

Bir damlası bile çok tehlikeli! Sağlığınızı korumak için...

Her sene mangal ve barbeküde pişirilen etler hakkında uyarılar yapılıyor. Etleri pişirirken bilinçli olmak gerekiyor. Etlerde kalan çiğ et suları gıda zehirlenmesine neden olan en önemli etkenler arasında yer alıyor. Sağlığı tehlikeye atmadan mangal ve barbekü partisi yapabilmek için etlerin hazırlanmasına ve pişirilmesine dikkat etmek gerekiyor.

ETLERİ YIKAMAYIN

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Kümes hayvanlarını pişirmeden önce yıkamak oldukça yaygındır, ancak uzmanlar bunun bakterileri ellere, giysilere, çalışma yüzeylerine ve en önemlisi pişirme ekipmanlarına kolayca bulaştırabileceğini söylüyor. Bakterileri yuttuktan sonra, çoğu insan iki ila beş gün içinde kramp, karın ağrısı ve ateşle birlikte kanlı olabilen ishale yakalanıyor. Hasta hissetmek ve kusma da olabiliyor. Hastalık ortalama olarak yaklaşık bir hafta sürüyor.

ETLERİN DOĞRU PİŞTİĞİNDEN EMİN OLUN

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Uzmanlar her zaman yemeklerin doğru şekilde pişirildiğinden emin olunması gerektiğini belirtti. "Pişmiş ete çiğ etten gelen bakterileri bulaştırmamaya dikkat edin".

ETLERİ ATEŞTEN UZAK TUTUN

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Et ateşe 15 santimden daha fazla yaklaşırsa kanserojen madde oluşma riski artıyor. Bu yüzden etlerinizi ateşten uzak tutarak en az 15 cm mesafe olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

CİDDİ VE UZUN VADELİ SAĞLIK SORUNLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Gıda Standardı Ajansı (FSA), hastalığa yakalanan insanların çoğunun hızla iyileştiğini söylüyor. Ancak bazıları böbrek yetmezliği, nöbetler, görme ve işitme sorunları gibi ciddi ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşayabiliyor.

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