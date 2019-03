"Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"

BİLECİK (AA) - Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun dili sevgi diliydi, gönül diliydi. Her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savundu." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Türk İslam Medeniyetleri Kulübü tarafından düzenlenen "Bir Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu" konulu konferansta konuşan Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun her zaman "Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek ve vatan bölünmeyecek." dediğini belirten Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu her zaman kamplaşmaya, kutuplaşmaya, cepheleşmeye karşı çıktı. Ötekileştiriciliği, nefretleştiriciliği tasvip etmedi. Her zaman kuşatıcı bir dil kullandı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dili sevgi diliydi, gönül diliydi. Her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savundu." ifadelerini kullandı.

Hakkı Öznur, konferansın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Herkesin sağduyulu mesajlar vermesi ve toplumun değerlerine saygı göstermesi gerektiğini anlatan Öznur, "Türkiye, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yokluğunu derinden hissediyor çünkü Yazıcıoğlu, Türkiye'nin meclis sigortasıydı, milli direnç merkeziydi. Muhsin Yazıcıoğlu her zaman bu ülkede barışı, kardeşliği savunurdu, birliği ve beraberliği savunurdu. Kamplaşmaya, kutuplaşmaya herkesin karşı çıkması lazım." diye konuştu.