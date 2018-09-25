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Bir de 3 aylık hamile! Yaptığı şey şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Adana'da 3 aylık hamile kadın, bir eve girip yatak odasından 8 altın yüzük, 1 bilezik, 2 kolye, 6 küpe çaldı. Kadının 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Kozan’ın hırsızlık yaptıktan sonra apartmandan çıkışta, evini soyduğu kadının ağabeyinden de durumunun iyi olmadığını belirtip 10 lira aldığı ortaya çıktı.

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Olay, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmana giren Arzu K., Dilşat A.’nın evinin kapısını açarak yatak odasından 8 altın yüzük, 1 bilezik, 2 kolye, 6 küpe çaldı.
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Kozan, apartmandan çıkarken Dilşat A.’nın ağabeyi Mehmet Y. ile karşılaştı.
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Kozan, durumunun iyi olmadığını belirtip, Mehmet Y.’den para istedi. Mehmet Y. de kız kardeşinin evini soyduğundan habersiz olduğu Arzu Kozan’a çıkarıp 10 lira verdi.
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Bir süre sonra eve gelen Dilşat A. soyulduğunu fark edip polisi aradı.
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Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Arzu K.'nın kimliğini tespit etti.
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Hırsızlık suçundan 10 ayrı suç kaydı bulunan Kozan’ı yakamalak için harekete geçen polisler, çevrede araştırma yaptı. Kozan, polisler tarafından yine başka bir apartmanın girişinde yakalandı.
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Emniyete götürülen kadının hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Kozan’nın, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
1999 AFFINDAN DERS ALMIYAN BAHÇELİİİİİ KULAKLARIN ÇINLAMASINDAN SAĞIR OLMALISIN. AF değil BU ÜLKEYE İŞLEYEN,TECELLİ EDEN VE HUKUKU ÜSTÜN TUTUP HAK MAĞDURİYETLERİNE FIRSAT VERMEYEN YARGI LAZIM. AF diye talep ve teklifte bulunanlar VATANA İHANET EDENLERDİR.
İnsanoğlu annesini seçemiyor. hayatın en zor tarafı bu işte..şimdi o karnındaki çocuğun ne suçu var..cezaevinde doğacak.. ALLAH CC o bebeye hayırlı bir hayat nasip eder inşallah..yoksa böyle bir annenin evladı olmak bir insana verilebilecek en büyük cezalardan biridir..
Tavuk nereye giderse gitsin b okunu da beraberinde götürürmüş..
Adana merkez patlıyor herkez
yasemin yalçının gülazer tiplemesi vardı bir zamanlar kadın onun gibi arsız
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