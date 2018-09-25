Bir de 3 aylık hamile! Yaptığı şey şoke etti

Kozan, durumunun iyi olmadığını belirtip, Mehmet Y.’den para istedi. Mehmet Y. de kız kardeşinin evini soyduğundan habersiz olduğu Arzu Kozan’a çıkarıp 10 lira verdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Arzu K.'nın kimliğini tespit etti.

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Hırsızlık suçundan 10 ayrı suç kaydı bulunan Kozan’ı yakamalak için harekete geçen polisler, çevrede araştırma yaptı. Kozan, polisler tarafından yine başka bir apartmanın girişinde yakalandı.