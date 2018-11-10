MAGAZİN

Bir de gençlik halini görün! Zaman Defne Samyeli'yi sadece güzelleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesap, ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğrafları paylaşıyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

1 / 84

Danla Biliç

Danla Biliç
2 / 84

Ayşegül Melisa Doğan

Ayşegül Melisa Doğan
3 / 84

Açelya Topaloğlu

Açelya Topaloğlu
4 / 84

Defne Samyeli

Defne Samyeli
1991 - 2018
5 / 84

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade
6 / 84

Gizem Hatipoğlu

Gizem Hatipoğlu
7 / 84

Aslı Enver

Aslı Enver
8 / 84

Osman Sonant

Osman Sonant
9 / 84

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu
10 / 84

İrem Derici

İrem Derici
11 / 84

Esra Erol

Esra Erol
12 / 84

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
13 / 84

Çağla Şıkel'den açıklama geldi

Çağla Şıkel'den açıklama geldi
“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”
14 / 84

Şevval Şahin

Şevval Şahin
15 / 84

Göksel

Göksel
16 / 84

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
17 / 84

Seda Güven

Seda Güven
18 / 84

Jennifer Boyner

Jennifer Boyner
19 / 84

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu
20 / 84

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
21 / 84

Tarkan

Tarkan
22 / 84

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya
23 / 84

Mine Tugay

Mine Tugay
24 / 84

Demet Akalın

Demet Akalın
25 / 84

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin
26 / 84

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ
27 / 84

Mert Fırat

Mert Fırat
28 / 84

Özcan Deniz

Özcan Deniz
29 / 84

Birsu Demir

Birsu Demir
30 / 84

Sihirli Annem çocukları

Sihirli Annem çocukları
31 / 84

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
32 / 84

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
33 / 84

Nihal Candan

Nihal Candan
34 / 84

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe
35 / 84

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
36 / 84

Özge Gürel

Özge Gürel
37 / 84

Grup Hepsi Yasemin Yörük

Grup Hepsi Yasemin Yörük
38 / 84

Ceren Moray

Ceren Moray
39 / 84

Öykü Serter

Öykü Serter
40 / 84

Demet Evgar

Demet Evgar
41 / 84

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
42 / 84

Merve Boluğur

Merve Boluğur
43 / 84

Şevval Sam

Şevval Sam
44 / 84

Ebru Özkan

Ebru Özkan
45 / 84

Defne Samyeli

Defne Samyeli
46 / 84

Burcu Biricik

Burcu Biricik
47 / 84

Müge Anlı

Müge Anlı
48 / 84

Şeyla Halis

Şeyla Halis
49 / 84

Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal
50 / 84

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
51 / 84

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç
52 / 84

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
53 / 84

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
54 / 84

Zuhal Topal

Zuhal Topal
55 / 84

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
56 / 84

Sonay Aydın

Sonay Aydın
57 / 84

Bora Akkaş

Bora Akkaş
58 / 84

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu
59 / 84

Burcu Özberk

Burcu Özberk
60 / 84

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
61 / 84

Beren Saat

Beren Saat
62 / 84

Pelin Ermiş

Pelin Ermiş
63 / 84

Doğuş

Doğuş
64 / 84

Ekin Türkmen

Ekin Türkmen
65 / 84

İnci Türkay

İnci Türkay
66 / 84

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
67 / 84

Hazal Ergüçlü

Hazal Ergüçlü
68 / 84

Seda Güven

Seda Güven
69 / 84

İpek Erdem

İpek Erdem
70 / 84

Murat Boz

Murat Boz
71 / 84

Ezgi Mola

Ezgi Mola
72 / 84

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri
73 / 84

Samet Laçina

Samet Laçina
74 / 84

Ece Erken

Ece Erken
75 / 84

Seda Bakan

Seda Bakan
76 / 84

Hadise

Hadise
77 / 84

Burak Hakkı

Burak Hakkı
78 / 84

Sezen Aksu

Sezen Aksu
79 / 84

Zeynep Yılmaz

Zeynep Yılmaz
80 / 84

Burak Özçivit

Burak Özçivit
81 / 84

Demet Akalın

Demet Akalın
82 / 84

Selin İmer Ceceli

Selin İmer Ceceli
83 / 84

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki
84 / 84

Seren Serengil

Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli estetiksiz

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ırem derici ve göksel gerçekten bomba
Ben Neredeyim ???
Zaman değil Estetik doktorları olacaktı ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da olay ünlü isme uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da olay ünlü isme uzandı

Pelin Körmükçü'nün 'soyadı' davası

Pelin Körmükçü'nün 'soyadı' davası

Aleyna Tilki'den sert sözler

Aleyna Tilki'den sert sözler

Emre Altuğ'un Çağla isyanı: Bir kere daha mı boşanalım?

Emre Altuğ'un Çağla isyanı: Bir kere daha mı boşanalım?

Hande Subaşı eski eşine geri döndü

Hande Subaşı eski eşine geri döndü

Estetikle başka birine dönüşen Türk ünlüler

Estetikle başka birine dönüşen Türk ünlüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.