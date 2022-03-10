Bir değil iki değil! Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan semt pazarının olduğu alana otomobil park edildi. Sabah erken saatte tezgah açmaya gelen pazarcı Hasan Sindin, bir süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Otomobilin sahibine ulaşamayan Sindin, durumu Avcılar Belediyesi zabıtasına bildirdi.

Zabıta ekiplerinin, otomobili çekecek araçlarının olmadığını söyleyip, durumla ilgilenmediklerini öne süren Sindin, "Kamyonet yanaşamıyordu. 5-6 arkadaş birlikte arabayı yolun ortasına çekerek tezgah açtık. Şimdi de yoldan geçenler zorlanıyor. Biraz duyarlı olunması gerek" dedi.

"KAMERA ŞAKASI VEYA SOSYAL DENEY OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Alışveriş yapmaya gelenler, semt pazarının ortasındaki otomobil nedeniyle geçmekte ve alışveriş yapmakta zorlandı. Müşteriler, pazar alanının ortasında bulunan otomobile anlam veremedi. Alışveriş yapmaya gelenlerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

(DHA)

