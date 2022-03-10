HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir değil iki değil! Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu

Bir değil iki değil! Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu

10.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kurulan semt pazarında yine otomobil unutuldu. Pazarcı Hasan Sindin, bir süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Otomobilin sahibine ulaşamayan Sindin, durumu Avcılar Belediyesi zabıtasına bildirdi. Alışveriş yapmaya gelenlerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu. Daha önce de aynı manzaranın yaşandığı pazarda esnaf, lastiklerin altına tepsi koyarak arabayı çekmeye çalışmıştı.

Bir değil iki değil! Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan semt pazarının olduğu alana otomobil park edildi. Sabah erken saatte tezgah açmaya gelen pazarcı Hasan Sindin, bir süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Otomobilin sahibine ulaşamayan Sindin, durumu Avcılar Belediyesi zabıtasına bildirdi.

Zabıta ekiplerinin, otomobili çekecek araçlarının olmadığını söyleyip, durumla ilgilenmediklerini öne süren Sindin, "Kamyonet yanaşamıyordu. 5-6 arkadaş birlikte arabayı yolun ortasına çekerek tezgah açtık. Şimdi de yoldan geçenler zorlanıyor. Biraz duyarlı olunması gerek" dedi.

Avcılar’daki pazarda ilginç anlar! ''3 tişört alana otomobil bedava"Avcılar’daki pazarda ilginç anlar! ''3 tişört alana otomobil bedava"

Screenshot_13

"KAMERA ŞAKASI VEYA SOSYAL DENEY OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Alışveriş yapmaya gelenler, semt pazarının ortasındaki otomobil nedeniyle geçmekte ve alışveriş yapmakta zorlandı. Müşteriler, pazar alanının ortasında bulunan otomobile anlam veremedi. Alışveriş yapmaya gelenlerden biri, "Ben bunun bir kamera şakası veya sosyal deney gibi bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Screenshot_23

Screenshot_24

Screenshot_25

Aynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyonAynı pazar, aynı manzara! Avcılar'da pazarın ortasında bırakılan otomobile tepsili operasyon

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultan'ın yüzüne lavabo açıcı atarak yaktı! Ev hapsi kaldırıldı Sultan'ın yüzüne lavabo açıcı atarak yaktı! Ev hapsi kaldırıldı
Ayçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarihAyçiçek yağı taşıyan gemiler yolda! İşte gelecekleri tarih
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.