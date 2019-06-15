"Bir deniz iki yaka kol kola" Bodrum Sirtaki Festivali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bir deniz iki yaka kol kola" Sirtaki Festivali düzenlendi.

"Sirtaki Weekend" grubunca düzenlenen etkinliğe, farklı illerden 50 dansçı katıldı. Bodrum İskele Meydanı'nda yerli ve yabancı tatilcilerin de merakla izlediği dans gösterilerinde, renkli görüntüler yaşandı.

Festivalin Genel Danışmanı Ahmet Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yakanın kültürel değerlerini yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bodrum ve İstanköy'ün birbirine yakın iki bölge olduğunu ifade eden Şenol, "Amacımız bu tür faaliyetlerle hem danslarımızı hem de insanımızı bu kültürel değerlere verdiği önemi vurgulamak. Halklar arasındaki duyguların birlikteliklerin olduğunu ispatlamak için bu faaliyetleri yapıyoruz. İlçelerin birbirleriyle tanışmasını da sağlıyoruz." diye konuştu.

