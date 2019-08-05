Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekelerini çıkarmanın yolları

O gün temizlik gününüz, evinizi temizliyorsunuz ve sıra banyoya mı geldi. Size vereceğimiz ipuçları ile banyonuz ve duşakabininizi göz kamaştıracak hale getirebilirsiniz.
Duşakabin camını temizlerken birçoğu evinizde zaten bulunan ve kullanacağımız malzemeler:
Kireç ve sabun artıklarından kurtulmak için kireç sökücüyü o bölgelerin üstüne püskürtelim.
Biraz bekledikten sonra püskürtmüş olduğumuz kireç sökücü maddeyi bulaşık ve cam kazımak için kullanacağımız aparat sayesinde kireç ve sabun atıklarımız duşakabin camından zemine doğru kayacaklardır.
DUŞAKABİN NASIL PARLATILIR
Banyonun temizlemesi en zor yerlerinden biri olan duşa kabin sürekli suya maruz kaldığından su lekeleri ve kireç kaçınılmaz hale geliyor. Peki, duşa kabin nasıl tertemiz ve ışıl ışıl görünebilir?
Öncelikle duşa kabin temizliği için kireç sökücüler, banyo yüzeyi temizleyiciler ve krem deterjanlar işe yarayabilir. Camları bu tür temizleyicilerle temizlerken yapmanız gereken malzemeyi duşa kabine yayarak bir sünger aracılığıyla ovarak temizlemektir. Daha sonra durulanan duşa kabin parlak ve lekesiz olacaktır.
Cam ve çerçevenin arasındaki yerleri temizlemek için eski bir diş fırçası iş görecektir. Eğer deterjanlarda kimyasal olduğundan doğal, evde bulunan ürünlerle duşa kabinlerinizi temizlemek isterseniz bunun da çözümü var. Tabii ki parlaklık için en çok önerilen doğal ürünümüz olan sirkedir. Sirkeyle silinen duşa kabin inci gibi parlayacak görenleri hayrete düşürecektir.
Ayrıca buna ek olarak saf sirke diye bilinen beyaz sirke ile karbonatı karıştırarak sildiğiniz duşa kabininiz kireç lekelerinden arınmış parıl parıl parlayan bir duşa kabin olacaktır. Burada yapılması gereken sirke ve karbonatı karıştırarak macun elde etmektir. Daha sonra bu macunları duşa kabinin üzerinde bir tabaka oluşturacak şekilde sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra durulanan duşa kabinleriniz parlaklığıyla gözlerinizi kamaştıracaktır.
ARMATÖR VE DUŞ BAŞLIKLARI NASIL TEMİZLENMELİ?
Duşakabinin içerisindeki armatör ve duş başlıklarımızın temizlenmesi için üzerlerine yeteri miktarda armatör temizleyici madde püskürtelim. Az bir bekleme süresinden sonra fiberli süngerimiz ile iyice ovalayıp su ile durulayalım.
Hafif nemli olan duşakabin camlarımızı iç ve dış kısmını silme işlemi için pamuklu bir cam silme bezinden yararlanabiliriz. Sonrasında yine pamuklu bir bez ile armatör ve duş başlıklarını kurulayın.
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