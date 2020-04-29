Bir destek de Instagram'dan geldi: Bağış dönemi resmen başladı!

Instagram koronavirüs ile mücadele kapsamında diğer sosyal medya uygulamaları gibi bir takım önlemler alıyor. Özellikle sahte gönderilerin yayılmasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf eden Instagram, güzel şeylere de vesile olmak için adımlar atıyor. Bağış özelliği de bu adımlardan sadece biri ama en özeli.

INSTAGRAM BAĞIŞ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

Instagram, geçtiğimiz ay %70 artış yaşayan canlı yayın özelliğine, çok anlamlı bir yenilik getirdi. Instagram'ın yeni canlı yayın özelliği ile birlikte Instagram canlı yayınları aracılığıyla bağış toplanabilecek. Instagram yayını gerçekleştirecek kişi, yayını başlatmadan önce bağışların toplanacağı kuruluşu seçip yayını başlatacak. Yayın süresince de izleyiciler, ödeme işlemlerini gerçekleştirerek bağış yapabilecek.

INSTAGRAM BAĞIŞLARI KİŞİLERE GİTMEYECEK

Instagram canlı yayını ile toplanan bağışlar koronavirüs ile mücadele eden kar amacı gütmeyen kuruluşlara gidecek. Böylece akustik şarkıların söylendiği bir yayın bir anda bir yardım kampanyasına dönüşebilecek. Bağışlar toplanırken yayın sahipleri bağış yapan kişi sayısını ve ne kadar bağış toplandığını anlık olarak görebilecek. Böylece belirli bir hedefe ulaşıldığında yayını durdurma imkanı olacak. Bağış özelliğinin canlı yayın kullanımını arttırması bekleniyor. Ancak 'Ben canlı yayın yapamam' veya 'Instagram'da canlı yayına katılmam' diyorsanız, Instagram'ın yardım yapabilmeniz için sizler için başka bir çözümü daha var.