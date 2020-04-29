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Bir destek de Instagram'dan geldi: Bağış dönemi resmen başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Instagram, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni özellikler duyurmaya devam ediyor. Instagram son olarak, canlı yayınlar üzerinden bağış toplamaya imkan veren bir özelliğini daha yayınladı. Bu özellik ile Instagram canlı yayınları üzerinden bağış toplamak mümkün olacak.

Bir destek de Instagram'dan geldi: Bağış dönemi resmen başladı!

Instagram koronavirüs ile mücadele kapsamında diğer sosyal medya uygulamaları gibi bir takım önlemler alıyor. Özellikle sahte gönderilerin yayılmasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf eden Instagram, güzel şeylere de vesile olmak için adımlar atıyor. Bağış özelliği de bu adımlardan sadece biri ama en özeli.

INSTAGRAM BAĞIŞ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

Instagram, geçtiğimiz ay %70 artış yaşayan canlı yayın özelliğine, çok anlamlı bir yenilik getirdi. Instagram'ın yeni canlı yayın özelliği ile birlikte Instagram canlı yayınları aracılığıyla bağış toplanabilecek. Instagram yayını gerçekleştirecek kişi, yayını başlatmadan önce bağışların toplanacağı kuruluşu seçip yayını başlatacak. Yayın süresince de izleyiciler, ödeme işlemlerini gerçekleştirerek bağış yapabilecek.

Instagram bağış

INSTAGRAM BAĞIŞLARI KİŞİLERE GİTMEYECEK

Instagram canlı yayını ile toplanan bağışlar koronavirüs ile mücadele eden kar amacı gütmeyen kuruluşlara gidecek. Böylece akustik şarkıların söylendiği bir yayın bir anda bir yardım kampanyasına dönüşebilecek. Bağışlar toplanırken yayın sahipleri bağış yapan kişi sayısını ve ne kadar bağış toplandığını anlık olarak görebilecek. Böylece belirli bir hedefe ulaşıldığında yayını durdurma imkanı olacak. Bağış özelliğinin canlı yayın kullanımını arttırması bekleniyor. Ancak 'Ben canlı yayın yapamam' veya 'Instagram'da canlı yayına katılmam' diyorsanız, Instagram'ın yardım yapabilmeniz için sizler için başka bir çözümü daha var.

İKİNCİ YOL HİKAYELER

Instagram sadece canlı yayınlar aracılığıyla değil, hikayeler aracılığıyla da bağış yapabilmeyi amaçlıyor. Bu anlamda harekete geçen şirket, bağış yapabilme özelliğini Instagram hikayelerde de test ediyor. Bu sayede hikaye izlerken dahi yardım yapabilmenize imkan tanıyor. Instagram'ın bağış özelliği şimdilik belirli bölgelerde deneniyor. Deneme süresinin başarılı olması durumunda, içinde bulunduğumuz pandemi durumunu da hesaba kattığımızda özelliğin çok yakın bir zamanda Instagram iOS ve Instagram Android platformlarına gelmesi olası görünüyor.

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