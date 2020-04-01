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Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 15:53 | Son Güncelleme

Samsung tarafında ilginç bir gelişme yaşandı. Güney Koreli firma, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı. Buna göre Samsung, LCD ekran üretimi yapan fabrikalarının kapısına kilit vuracak.

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Samsung sadece akıllı telefon üreten bir firma değil. Güney Koreli şirket aynı zamanda ekran üretiminde de büyük bir paya sahip. Televizyon ve akıllı telefon gibi ürünlerin ekranlarını kendisi üreten hatta iPhone'ların dahi ekranlarını üretip Apple'a satan Samsung, son zamanlarda üretiminin çoğunu QLED teknolojisine kaydırdı. Bu durum Samsung için bazı kararlar vermesine yol açtı.

SAMSUNG LCD EKRAN ÜRETEN FABRİKALARINI KAPATIYOR

Samsung, LCD ekran üreten bazı fabrikalarını kapatmaya karar verdi. Bu karara göre Samsung, 2020 yılı içerisinde LCD ekran üretimini kademe kademe sonlandıracak ve ne Samsung üretimi bir LCD ekran ne de onu üreten bir fabrika bırakmayacak. Samsung'un LCD ekran üreten fabrikalarını tamamen kapatması beklenmiyor. Bunun yerine o fabrikaların da QLED ekran üretimine geçmesi olası görünüyor. Peki Samsung neden böyle bir karar aldı?

Samsung fabrikası

LCD'YE VEDA QLED'E MERHABA DEVRİ

Bildiğiniz üzere LCD ekranlar artık üst seviye akıllı telefonlarda kullanılmıyor. AMOLED ekran teknolojileri orta seviye akıllı telefonlara kadar indi. Ayrıca Televizyon sektöründe de yeni nesil QLED TV'lerin arkasında şekilleniyor. Hal böyle olunca LCD ekranlara talep kalmayacak ve bunu erkenden öngören Samsung, fabrikalarını da kademe kademe azaltacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung lcd ekran iPhone QLED LCD

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