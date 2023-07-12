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Bir devrimin eşiğinde olabiliriz! En fazla risk altında olan işleri sıraladı... Gelecek 10 yıl içinde çalışanların 5'te 3'ü...

12.07.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası" başlığıyla yayımlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bir yapay zeka devriminin eşiğinde olunabileceğini söyledi. OECD, raporunda en fazla risk altında olan işleri de paylaştı. Öte yandan raporda, çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekildi. İşte detaylar!

Bir devrimin eşiğinde olabiliriz! En fazla risk altında olan işleri sıraladı... Gelecek 10 yıl içinde çalışanların 5'te 3'ü...

OECD, İstihdam Görünümü 2023 Raporu'nu "Yapay Zeka ve İş Gücü Piyasası" başlığıyla yayımladı.

Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisinin analiz edildiği raporda, firmaların yapay zekayı kullanmasının hala nispeten düşük oranda olmasına rağmen teknolojideki hızlı ilerlemenin, düşen maliyetlerin ve yapay zeka becerilerine sahip çalışanlardaki artışın OECD ülkelerinin bir "yapay zeka devriminin" eşiğinde olabileceğini gösterdiği aktarıldı.

Raporda, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan mesleklerin istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğu kaydedildi.

İnşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işlerin en fazla risk altında olan işler olduğu belirtilen raporda, yüksek beceri gerektiren mesleklerin de en azından otomasyon riski altında olduğuna işaret edildi.

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ÇALIŞANLAR İŞLERİNİ TAMAMEN YAPAY ZEKAYA KAPTIRMA KONUSUNDA ENDİŞELİ

Raporda, yapay zekayı kullanan firmalar arasında şimdiye kadar istihdamı olumsuz etkilediğine dair çok az kanıt olduğunun tespit edildiği, işçiler ve işverenlerin yapay zekanın sıkıcı ve tehlikeli görevleri azaltabileceğini, bunun da daha fazla işçi bağlılığına ve fiziksel güvenliği sağlayabileceğini bildirdiği belirtildi.

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Aynı zamanda çalışanların 5'te 3'ünün gelecek 10 yıl içinde işlerini tamamen yapay zekaya kaptırma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen raporda, yapay zeka nedeniyle çalışanların kendi sektörlerindeki ücretlerin düşeceğinden de endişe duyduğu aktarıldı.

Raporda, hükümetlerin işverenleri daha fazla eğitim sağlamaya, yapay zeka becerilerini eğitime entegre etmeye ve yapay zeka iş gücünde çeşitliliği desteklemeye teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

İŞ GÜCÜ PİYASALARI SIKILIĞINI KORUYOR

Öte yandan, raporda, küresel ekonominin 2021'den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade edildi.

'Yapay zeka' detayıyla ilgi çeken çarpıcı deney! 'Yapay zeka' detayıyla ilgi çeken çarpıcı deney!

Raporda, istihdamın Kovid-19 krizinden bu yana tamamen toparlandığı ve işsizliğin 1970'lerin başından bu yana en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak bugüne kadar enflasyona ayak uyduramadığı vurgulanan raporda, bu durumun neredeyse tüm OECD ülkelerinde reel ücretlerin düşmesine neden olduğu belirtildi.

Raporda, OECD çapında istihdamın 2023 ve 2024'te artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OECD

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