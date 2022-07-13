Bir devrin sonu: Apple ve John Ive'ın yolları tamamen ayrıldı! Steve Jobs tarafından "markanın asıl ruhu" olarak nitelendiriliyordu

Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive, iPod'dan iPhone'a birçok Apple ürününün tasarımına imza atmıştı. Ive, o kadar etkili bir isimdi ki Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs tarafından "markanın asıl ruhu" olarak nitelendiriliyordu. Steve Jobs'un ölümünden sonra Apple'ın yönetim kurulu başkanı olan Tim Cook ise, Ive'ı baş tasarımcılığa atamıştı. Fakat Apple'a 30 yılı aşkın bir süredir katkı yapan Ive, 2019 yılında şirketten ayrılmıştı. Apple'dan ayrılmasına rağmen tasarım firması LoveFrom aracılığıyla Apple'a danışmanlık yapmaya devam ediyordu. Ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

APPLE JOHN IVE İLE TÜM BAĞLARINI KOPARDI

The New York Times'ın iddiasına göre Apple ve Jony Ive arasındaki ortaklık artık sona erdi. Apple ve Ive, birlikte çalışmayı bırakma konusunda anlaştı.

Ive, iPhone, Apple Watch ve Mac'ler gibi Apple'ın en büyük ürünlerinin bazılarından sorumluydu. Şu anda ise Apple COO'su Jeff Williams, tasarım ekiplerine liderlik ediyor. Ayrıca, Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak'ın da ürün tasarımı seçimlerinde etkili bir role sahip olduğu söyleniyor.

