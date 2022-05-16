Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de yer alan Emre Belözoğlu, sezonun başından Aykut Kocaman'dan aldığı takımını alt sıralardan kurtarmış ve ligde zirve hattına çıkmayı başarmıştı. Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir'de üst üst maç kazanarak bu alanda zirvedeydi. Fakat Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bu istatistikte yeni bir rekor imza attı...

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAHTINI ELİNDEN ALDI

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 18 puan toplayarak Akdeniz ekibini 58 puanla zirve hattına yaklaşırken Emre Belözoğlu'nun takımının da 62 puanı bulunuyor. Nuri Şahin, Antalyaspor ile 6 maç üst üste kazanarak 17 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Emre Belözoğlu ise 5 maç üst üste kazanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç teknik adam bu sezon takımının başında 30 maça çıktı. 16 galibiyet almayı başaran Emre Belözoğlu, 8 beraberlik 6' da mağlubiyet aldı.



