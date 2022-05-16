SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

16.05.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de gösterdiği performansla dudak ısırtan Emre Belözoğlu, takımını alt sıralardan alıp zirveye çekmeyi başardı. Genç teknik adam, en fazla üst üste maç kazananlar arasında zirvede yer alıyordu fakat dün gece her şey değişti.

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de yer alan Emre Belözoğlu, sezonun başından Aykut Kocaman'dan aldığı takımını alt sıralardan kurtarmış ve ligde zirve hattına çıkmayı başarmıştı. Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir'de üst üst maç kazanarak bu alanda zirvedeydi. Fakat Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bu istatistikte yeni bir rekor imza attı...

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TAHTINI ELİNDEN ALDI

nuri-1635345886

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 18 puan toplayarak Akdeniz ekibini 58 puanla zirve hattına yaklaşırken Emre Belözoğlu'nun takımının da 62 puanı bulunuyor. Nuri Şahin, Antalyaspor ile 6 maç üst üste kazanarak 17 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Emre Belözoğlu ise 5 maç üst üste kazanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

mostafa-mohamedten-flas-domenec-torrent-ve-emre-belozoglu-aciklamasi-1652471084886

Genç teknik adam bu sezon takımının başında 30 maça çıktı. 16 galibiyet almayı başaran Emre Belözoğlu, 8 beraberlik 6' da mağlubiyet aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç büyüklerle anıldı! Üç yıl daha kalıyor...Üç büyüklerle anıldı! Üç yıl daha kalıyor...
Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...
Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

İsveç'ten flaş Türkiye kararı! NATO üyeliği için kritik hamle

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Marmaray'da Fenerbahçe - Trabzonspor kavgası! Yumruklar, tekmeler...

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Seçim öncesi flaş gelişme! Dursun Özbek aday oluyor...

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Son dakikalarda ilginç olay! 90+3'te...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

''Öğrenci borcumu ödemek için yumurtalarımı sattım''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Tanga gelinliği tanıttı! “Yatak odasında giysinler”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.