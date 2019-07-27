‘Bir Dileğim Var’ çocukları doyasıya eğlendi

İSTANBUL, (DHA)- ‘BÜTÜN Çocuklar Sevinsin’ sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, İsfanbul Tema Park lösemi ve kanser hastası çocukların dileklerini gerçekleştiren ‘Bir Dileğim Var’ çocuklarını misafir etti.

Proje kapsamında yıl boyunca geleceğe güvenle çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ücretsiz olarak ağırlayacağını açıklayan İsfanbul Tema Park’ın bu haftaki konuğu oyuncu Alper Türedi’nin kurucusu olduğu ‘Bir Dileğim Var’ çocukları oldu. 2014 yılından bu yana lösemi ve kanser hastası çocukların dileklerini gerçekleştirmek için çalışan Bir Dileğim Var Derneği çocukları doyasıya eğlencenin tadını çıkardı.

Çocuklar, 3 saniyede 110 km hıza ulaşan Roller Coaster Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan ‘Adalet Kulesi’, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, Angry Birds ve Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri ile eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

