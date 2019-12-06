HABER

"Bir Dileğim Var" projesiyle 606 engellinin hayalleri gerçekleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can: - "Bu projede gönüllere girilecek, öğrenciler sevindirilecek. Toplumsal birliğimiz ve beraberliğimiz bu proje çerçevesinde taçlandırılacaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Bir Dileğim Var" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 606 özel desteğe muhtaç genç ve çocukların dilekleri yerine getirilecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent iş birliğindeki projenin tanıtımı için Kuyumcukent Mağaza Bloğu Altın Meydanı'nda yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin sevindirileceğini söyledi. Can, şöyle konuştu:

"Ülkemizde engellilere yönelik önemli çalışmalar ve imkanlar söz konusudur. Devletimiz engellilerin ihtiyaçlarını karşılaması çerçevesinde elinden gelen imkanları seferber etmiştir. Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olarak imkanı olan vatandaşlarımızın öğrencilerimize destek olması önemlidir. Bu projede gönüllere girilecek, öğrenciler sevindirilecek. Toplumsal birliğimiz ve beraberliğimiz bu proje çerçevesinde taçlandırılacaktır."

İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Emin Şen, Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu kapsamında bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Programda 43 özel eğitim okulumuzun 606 öğrencinin hayallerini gerçekleştirecek çekilişler gerçekleşecektir. Projenin önümüzdeki yıllarda da daha gelişerek devamını temenni ediyorum." dedi.

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ise, şunları söyledi:

"İl Milli Eğiitm Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz projede, özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların 'Bir dilekleri var mı ya da istedikleri alamadıkları bir şey var mı?' düşüncesinden yola çıktık. Okullardaki öğrencilerin de isteklerini sorduk, onlar da kağıda dileklerini yazdılar. Biz de o kağıtları düzenleyerek kutulara koyduk, geçen sene 500 kardeşimizin dileğini yerine getirdik. O mutlulukları gördüğümüz zaman olumlu bir şey yaptığımızın farkına vararak her sene bu etkinliği yaparak çocuklarımıza dokunmak ve onları mutlu etmek istedik. İsteğim, buraya gelen arkadaşlardan siz de bu kutulardan alarak çocuklarımızın dileklerini yerine getirmenizdir."

Konuşmaların ardından programda Gaziosmanpaşa TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu, Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu, Türkan Sabancı Görme Engelliler ve Mimar Sinan İşitme Engelliler Okulu öğrencilerinin gösterileri sunuldu.

Gösterilerin ardından hediye seçme bölümüne geçildi. Halaç ve davetliler, kutulardan hediye seçerek çocukların dileklerini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Proje kapsamında, vatandaş ve öğrencilerin de katılacağı hediye töreni 16 Ocak'ta Kuyumcukent Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandıGünay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandı
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Dileğim Var İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kuyumcukent

En Çok Okunan Haberler

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Son dakika: Yargıtay, Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onadı

Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onandı

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.