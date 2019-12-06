"Bir Dileğim Var" projesiyle 606 engellinin hayalleri gerçekleşiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Bir Dileğim Var" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 606 özel desteğe muhtaç genç ve çocukların dilekleri yerine getirilecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent iş birliğindeki projenin tanıtımı için Kuyumcukent Mağaza Bloğu Altın Meydanı'nda yapılan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin sevindirileceğini söyledi. Can, şöyle konuştu:

"Ülkemizde engellilere yönelik önemli çalışmalar ve imkanlar söz konusudur. Devletimiz engellilerin ihtiyaçlarını karşılaması çerçevesinde elinden gelen imkanları seferber etmiştir. Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olarak imkanı olan vatandaşlarımızın öğrencilerimize destek olması önemlidir. Bu projede gönüllere girilecek, öğrenciler sevindirilecek. Toplumsal birliğimiz ve beraberliğimiz bu proje çerçevesinde taçlandırılacaktır."

İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Emin Şen, Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu kapsamında bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Programda 43 özel eğitim okulumuzun 606 öğrencinin hayallerini gerçekleştirecek çekilişler gerçekleşecektir. Projenin önümüzdeki yıllarda da daha gelişerek devamını temenni ediyorum." dedi.