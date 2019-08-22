HABER

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sivaslı gencin Etiyopya’da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu ettiSivas’ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya’da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti.

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Sivaslı gencin Etiyopya’da birer dilim ekmekle çocuklara yaşattığı mutluluğun videosu izleyenleri de mutlu etti
Sivas’ta yaşayan Emrah Çelik çalışmak için gittiği Afrika ülkesi Etiyopya’da seyahat ettiği sırada yol kenarındaki çocukları fark etti. Çelik, yanında bulunan ekmekleri çocuklar ile paylaştı. Bu anlar ise arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Çelik’in ekmeğini paylaştığı çocukların aldıkları ekmek ile büyük mutluluk yaşadıkları ve mutluluk çığlıkları attıkları görülüyor. Afrikalı çocukların bir dilim ekmek karşısında yaşadığı mutluluk ise ülkede yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. Afrikalı çocukların birer dilim ekmek karşılığında yaşadığı mutluluk görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Çelik yaptığı açıklamada, "Etiyopya’da çalışıyorum. Bir bölgeden başka bir bölgeye giderken çocukları fark ettim. Yanımızdaki ekmekleri onlarla paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmekteki amacımız, bir dilim ekmeğin bile burada çocukları mutlu edebileceğini anlatmaktı" dedi.

Bir dilim ekmek ile gelen mutluluk izleyenleri duygulandırdı

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Vali Kaymak: “Toplumda afet ve deprem bilinci oluşmalı”Vali Kaymak: “Toplumda afet ve deprem bilinci oluşmalı”
Marmaray'da 63 yaşındaki engelliye darp iddiasıMarmaray'da 63 yaşındaki engelliye darp iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.