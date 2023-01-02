Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu bakın kimle birlikte

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı ile Sıla Türkoğlu hem paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla gündem oluyor. Güzel oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı ile Sıla Türkoğlu ile Fatih'i Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. İkili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi.

KAZA GEÇİRDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.



