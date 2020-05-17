Bir Dizi Deneyle Yüklü Gizemli Uzay Aracı Yörüngede

ABD ordusunun gizemli uzay aracı Pazar günü fırlatılarak yörüngeye girdi.

X-37B adlı uzay aracı Florida eyaletindeki uzay üssü Cape Canaveral’den fırlatıldı. X-37B çeşitli alanlarda yapılacak bir dizi deneyi de beraberinde uzaya taşıyor.

Güneş enerjisiyle çalışan mürettebatsız X-37B uzaktan idare ediliyor. Bu, X-37B’nin uzaya altıncı seferi.

Yetkililer X-37B’nin bu kez ne kadar yörüngede kalacağını ya da misyonun amacını açıklamadı.

Son misyonu rekor uzunlukta süren X-37B iki yılın ardından NASA’ya ait Kennedy Uzay İstasyonu’na gizli şekilde iniş yapmıştı.

NASA’nın eski uzay taşıma araçlarına benzeyen X-37B 8,8 metre uzunluğunda ve NASA’nın deneylerini taşımak için ayrı bir bölümü var.

ABD Hava Kuvvetleri’nde çok kez kullanılabilen X-37B’den iki tane bulunuyor.

2010’da yapılan ilk uçuşlarından bu yana X-37B’ler yörüngede toplamda 2.865 gün geçirdi. Bu da 7 yıl 10 aya denk geliyor.

Bu X-37B’nin yeni kurulan Uzay Kuvvetleri için yaptığı ikinci sefer.Mart ayında bir ulusal güvenlik uydusunu uzaya taşımıştı.

Pazar günü yapılanve kötü hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenen fırlatma, sağlık çalışanlarına ve Corona salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alanlara adandı.

