HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir Dizi Deneyle Yüklü Gizemli Uzay Aracı Yörüngede

Bir Dizi Deneyle Yüklü Gizemli Uzay Aracı Yörüngede

17.05.2020 19:26 | Son Güncelleme

ABD ordusunun gizemli uzay aracı Pazar günü fırlatılarak yörüngeye girdi. X-37B adlı uzay aracı Florida eyaletindeki uzay üssü Cape Canaveral’den fırlatıldı. X-37B çeşitli alanlarda yapılacak bir dizi deneyi de beraberinde uzaya taşıyor

Bir Dizi Deneyle Yüklü Gizemli Uzay Aracı Yörüngede

ABD ordusunun gizemli uzay aracı Pazar günü fırlatılarak yörüngeye girdi.

X-37B adlı uzay aracı Florida eyaletindeki uzay üssü Cape Canaveral’den fırlatıldı. X-37B çeşitli alanlarda yapılacak bir dizi deneyi de beraberinde uzaya taşıyor.

Güneş enerjisiyle çalışan mürettebatsız X-37B uzaktan idare ediliyor. Bu, X-37B’nin uzaya altıncı seferi.

Yetkililer X-37B’nin bu kez ne kadar yörüngede kalacağını ya da misyonun amacını açıklamadı.

Son misyonu rekor uzunlukta süren X-37B iki yılın ardından NASA’ya ait Kennedy Uzay İstasyonu’na gizli şekilde iniş yapmıştı.

NASA’nın eski uzay taşıma araçlarına benzeyen X-37B 8,8 metre uzunluğunda ve NASA’nın deneylerini taşımak için ayrı bir bölümü var.

ABD Hava Kuvvetleri’nde çok kez kullanılabilen X-37B’den iki tane bulunuyor.

2010’da yapılan ilk uçuşlarından bu yana X-37B’ler yörüngede toplamda 2.865 gün geçirdi. Bu da 7 yıl 10 aya denk geliyor.

Bu X-37B’nin yeni kurulan Uzay Kuvvetleri için yaptığı ikinci sefer.Mart ayında bir ulusal güvenlik uydusunu uzaya taşımıştı.

Pazar günü yapılanve kötü hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenen fırlatma, sağlık çalışanlarına ve Corona salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alanlara adandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Gülşen, Karadeniz kızı''Gülşen, Karadeniz kızı'
Restoranda ilginç önlem!Restoranda ilginç önlem!
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!

İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı!

İtalya'da son durum! 145 can kaybı daha

İngiltere bisiklete geçiyor! 14 milyon kişi hazır

İngiltere bisiklete geçiyor! 14 milyon kişi hazır

Restoranda ilginç önlem! İşte 'yeni normal'

Restoranda ilginç önlem!

ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de korkutan bilanço! Son 24 saatte...

Ukrayna'da şok görüntüler! Gece kulüpleri açıldı, akın ettiler

Şok görüntüler! Gece kulüpleri açıldı, akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.