Bir dokunup bin dua işittiler

Alaşehir Devlet Hastanesi ve Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen ’Bir dokun bin dua işit’ projesi kapsamında çıraklık öğrencileri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gören erkek ve kadın hastaların kişisel bakımları yapıldı. Erkek hastaların saç ve sakal tıraşı yapılırken kadın hastaların da saç ve genel bakımları yapıldı.

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezindeki çıraklık öğrencileri eğitimleri çerçevesinde bakanlık tarafından uygulamaya konulan ’Bir dokun bin dua işit’ projesi kapsamında pratik uygulamalarını Alaşehir Devlet Hastanesi’nde yaptı. Mesleki Eğitim öğrencileri haftanın bir gününü okulda geçirerek, teorik bilgiler alırken, diğer günlerde çalıştıkları işyerlerinde pratik uygulamalarına devam ediyorlar. Uygulama çalışmaları kapsamında erkek ve kız öğrenciler haftada bir gün Alaşehir Devlet Hastanesi’ne gelerek hastanede yatan hastaların kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyor. Erkek hastalara saç, sakal tıraşı yapılırken kadın hastaların da saç kesme ve kişisel bakımları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Davut Özsarı, "Bakanlık tarafından uygulamaya konulan ’Bir dokun bin dua işit’ projesi kapsamında okulumuza güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim almaya gelen erkek ve kadın 50 kuaför öğrencimiz haftanın bir gününü okulumuza teorik bilgi almak için eğitime geliyorlar. Bizde bakanlığın başlattığı proje kapsamında bu öğrencilerimizle sosyal sorumluluk bilincini geliştirebilmek için, hastanede yatan erkek hastalarımızın saç ve sakal tıraşları, kadın hastalarımızın da saç bakımı ve kişisel bakımlarını yaptılar. Bu uygulamayı bundan böyle haftada bir gün uygulayacağız. Bu uygulama ile hem öğrencilerimiz mesleklerinde uzmanlaşıyor, hem de hastanede tedavi gören hastalarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hastalarımız hizmet almaktan, bizde hizmet vermekten mutlu oluyoruz." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı ise şunları söyledi: "Alaşehir Devlet Hastanesi ile Sümer Oral Çıraklık Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol çerçevesinde ’Bir dokun bin dua işit’ projesi kapsamında hastalara hizmet vermenin yanında öğrencilerin de eğitimine katkıda bulunduk. Hastanemizde yatan hastalarımızın kişisel bakımları özenli bir şekilde yapılıyor. Uygulama çerçevesinde hastalarımızda olumlu ve güzel dönüşler oldu."

Alaşehir Devlet Hastanesinde yatarak tedavi göre hastalar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek kişisel bakımlarının yapılmasıyla kendilerini daha mutlu hissettiklerini kaydetti.



