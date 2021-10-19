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Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın son haline bakın! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

19.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların başında fırtınalar estiren Nadide Sultan, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. 'Konyalım' şarkısıyla ünlenen şarkıcı, bir dönem iri göğüslerinin ön planda olduğu pozları nedeniyle çok konuşulmuş, eleştiriler sonrası bıçak altına yatmıştı.

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın son haline bakın! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

44 yaşındaki ünlü şarkıcı Nadide Sultan, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Nadide Sultan, bir dönem verdiği cesur pozlarla Türk magazinini meşgul etmişti. İşte Nadide Sultan'ın ses getiren o pozları:

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Nadide Sultan'ın iri göğüsleri günlerce konuşulmuş, büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Nadide Sultan baskılara daha fazla dayanamarak bıçak altına yatmış ve göğüs küçültme ameliyatı yaptırmıştı.

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Nadide Sultan'ın, Instagram'da 180 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Gençliği dolu dolu geçen Nadide Sultan, henüz lise yıllarında müzikle tanıştı.Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde eğitim alan Sultan,liseden sonra arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla barlarda solistlik yaptı. Şarkılarıyla; Aydın, Altay, Emel Sayın, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek’in dikkatini çekti ve bu isimlere vokal yaptı. Sadece sesiyle değil oyunculuğuyla da sektörde yer aldı. Çifte Bela ve Yapma Diyorum isimli televizyon dizilerinde oynadı. TGRT'de yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yaptı. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir radyo programı yaptı.

Bir dönem fırtınalar estiren Nadide Sultan'ın olay yaratan pozları! İri göğüsleri çok konuşulmuştu!

Asıl popülerliğini ise 1999 yılında çıkardığı ‘Konyalım’ şarkısı ile elde etti. 7’den 70’e herkesin diline dolanan şarkı sonrasında ismi her yerde duyulmaya başladı.

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