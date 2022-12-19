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Bir dönem kapanıyor: Microsoft'tan Internet Explorer kararı! Tarih verildi

19.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Insternet Explorer adeta tarihe karışıyor. Microsoft'tan Internet Explorer konusunda önemli duyurular yapıldı! Üstelik bir tarih de verildi. Plana göre, bu tarihte Internet Explorer 11, bir Microsoft Edge güncellemesiyle bazı Windows 10 sistemlerinde tamamen devre dışı bırakılacak.

Bir dönem kapanıyor: Microsoft'tan Internet Explorer kararı! Tarih verildi

Microsoft tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Internet Explorer ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında hizmet vermeye başladı. Ancak Internet Explorer dönemi kapanıyor. XDA Developers'ta yer alan habere göre; daha önce Microsoft, Internet Explorer 11'in bir Windows güncellemesi yoluyla devre dışı bırakılacağını söylemişti. Ancak şimdi bir Microsoft Edge güncellemesiyle Windows 10'da tamamen devre dışı bırakılacağı belirtildi. Şirkete göre bu, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve Edge'e geçişi kolaylaştırmak için yapılıyor.

INTERNET EXPLORER KARARI

Internet Explorer'ın fişinin çekilmesi aslında uzun süredir gündemde. 2020'de Microsoft, tarayıcıyı ve Microsoft Edge'in eski sürümünü (mevcut Chromium tabanlıdan önce var olan) aşamalı olarak kaldırma planlarını özetlemişti. 2021'de şirket, Internet Explorer'ı 15 Haziran 2022'de kapatacağını söylemişti.

KALICI OLARAK DEVRE DIŞI KALACAK, GÖRSEL REFERANSLAR KALDIRILACAK

Microsoft'un son açıklamasına göre Internet Explorer 11, 14 Şubat 2023'te Microsoft Edge güncellemesiyle Windows 10 cihazlarının belirli sürümlerinde kalıcı olarak devre dışı kalacak. Haziran ayındaki Windows güncellemesiyle ise Internet Explorer'a yönelik tüm görsel referanslar kaldırılacak. Bu, artık görev çubuğunda veya Başlat menüsünde IE logosunu görmeyeceğiniz anlamına gelecek.

Microsoft'un açıklaması ise şöyle;

*"14 Şubat 2023'de Windows 10'in belirli sürümlerinde, kullanımdan kaldırılan, destek dışı Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının Microsoft Edge güncelleştirmesi aracılığıyla kalıcı olarak devre dışı bırakılması planlanmaktadır.

*Başlat menüsü ve görev çubuğundaki IE11 simgeleri gibi IE11 görsel referansları, 13 Haziran 2023 için planlanan Haziran 2023 Windows güvenlik güncelleştirmesi ("B" sürümü) ile kaldırılacaktır.

Kuruluşunuzun, kesinti yaşamaması için Microsoft Edge'de IE modunu ayarlamanızı ve bu tarihten önce IE11'i devre dışı bırakmanızı kesinlikle öneririz."

Windows1

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Microsoft Edge'in mevcut sürümünün en büyük özelliklerinden biri, temel olarak web sitelerini Internet Explorer'da çalışıyormuş gibi açmanıza izin veren IE Modu. Bu mod, iş dünyasındaki kullanıcıların Internet Explorer için tasarlanmış kaynakları kullanmaya devam etmelerini sağlamak için tasarlanmış bir özellik.

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Microsoft Internet Explorer

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