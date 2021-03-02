Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Elektrikli otomobillere yönelim başladı. Daha geçtiğimiz günlerde yapılan araştırma, Türkiye'de her 10 kişiden birinin elektrikli araç satın almak istediğini ortaya koydu. Küresel çapta da durum farklı değil. Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli otomobilleri cazip kılması, küresel anlamda da ilgiyi artırdı. Üstelik bu durumun çevreye de yararlı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Üstelik yakıtlı araçların çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat daha fazla’ kirlettiğini dahi söyleniyor. Bu yüzden firmalar da hem artan ilgiden dolayı hem de çevresel nedenlerden dolayı elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye başladı. Pek çok otomobil üreticisi elektrikliye geçeceğinin müjdesini paylaştı. Hatta bazıları, tamamen elektrikli otomobil satacağını planladığını duyurdu. Bu firmaların arasına ise son olarak Volvo katıldı.
Volvo, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobillere ev sahipliği yapacağını duyurdu. Yani bu yıldan itibaren Volvo sadece elektrikli otomobil üretecek. Çinli Geely'nin bünyesinde bulunan otomobil üreticisi, 2025 yılında ise satışlarının yarısının elektrikli otomobillerden oluşmasını planlıyor. Beklentiler, diğer satışların ise hibrit otomobillerden oluşması yönünde.
Volvo CEO'su Håkan Samuelsson, konu ile alakalı yaptığı açıklamada, hiçbir müşterinin içten yanmalı motorla kalmak istemediğine tamamen ikna olduğunu belirterek, ''Elektrikli bir otomobilin müşteriler için daha çekici olduğuna inanıyoruz.'' diye konuştu.
Volvo, aktarılanlara göre önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli yeni bir elektrikli otomobil ailesini de piyasaya sürecek. Bunların tamamı sadece çevrim içi satış kanallarında satılacak. Volvo ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge'ı geçen yıl piyasaya sürmüştü.