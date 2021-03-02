Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Elektrikli otomobillere yönelim başladı. Daha geçtiğimiz günlerde yapılan araştırma, Türkiye'de her 10 kişiden birinin elektrikli araç satın almak istediğini ortaya koydu. Küresel çapta da durum farklı değil. Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli otomobilleri cazip kılması, küresel anlamda da ilgiyi artırdı. Üstelik bu durumun çevreye de yararlı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Üstelik yakıtlı araçların çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat daha fazla’ kirlettiğini dahi söyleniyor. Bu yüzden firmalar da hem artan ilgiden dolayı hem de çevresel nedenlerden dolayı elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye başladı. Pek çok otomobil üreticisi elektrikliye geçeceğinin müjdesini paylaştı. Hatta bazıları, tamamen elektrikli otomobil satacağını planladığını duyurdu. Bu firmaların arasına ise son olarak Volvo katıldı.

VOLVO 2030'DAN SONRA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇİYOR

Volvo, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobillere ev sahipliği yapacağını duyurdu. Yani bu yıldan itibaren Volvo sadece elektrikli otomobil üretecek. Çinli Geely'nin bünyesinde bulunan otomobil üreticisi, 2025 yılında ise satışlarının yarısının elektrikli otomobillerden oluşmasını planlıyor. Beklentiler, diğer satışların ise hibrit otomobillerden oluşması yönünde.