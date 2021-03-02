HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

02.03.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Otomobil üreticisi Volvo elektrikli araçlara geçmeyi planlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Çinli Geely'nin bünyesinde bulunan Volvo, fosil yakıt dönemini kapatarak 2030'dan itibaren sadece elektrikli otomobil satacak.

Elektrikli otomobillere yönelim başladı. Daha geçtiğimiz günlerde yapılan araştırma, Türkiye'de her 10 kişiden birinin elektrikli araç satın almak istediğini ortaya koydu. Küresel çapta da durum farklı değil. Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli otomobilleri cazip kılması, küresel anlamda da ilgiyi artırdı. Üstelik bu durumun çevreye de yararlı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Üstelik yakıtlı araçların çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat daha fazla’ kirlettiğini dahi söyleniyor. Bu yüzden firmalar da hem artan ilgiden dolayı hem de çevresel nedenlerden dolayı elektrikli otomobil üretimine ağırlık vermeye başladı. Pek çok otomobil üreticisi elektrikliye geçeceğinin müjdesini paylaştı. Hatta bazıları, tamamen elektrikli otomobil satacağını planladığını duyurdu. Bu firmaların arasına ise son olarak Volvo katıldı.

VOLVO 2030'DAN SONRA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇİYOR

Volvo, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobillere ev sahipliği yapacağını duyurdu. Yani bu yıldan itibaren Volvo sadece elektrikli otomobil üretecek. Çinli Geely'nin bünyesinde bulunan otomobil üreticisi, 2025 yılında ise satışlarının yarısının elektrikli otomobillerden oluşmasını planlıyor. Beklentiler, diğer satışların ise hibrit otomobillerden oluşması yönünde.

Volvo

'TAMAMEN İKNA OLDUM'

Volvo CEO'su Håkan Samuelsson, konu ile alakalı yaptığı açıklamada, hiçbir müşterinin içten yanmalı motorla kalmak istemediğine tamamen ikna olduğunu belirterek, ''Elektrikli bir otomobilin müşteriler için daha çekici olduğuna inanıyoruz.'' diye konuştu.

Volvo dört kapılı Coupe üretecek mi?Volvo dört kapılı Coupe üretecek mi?

ELEKTRİKLİ YENİ BİR AİLE GELECEK

Volvo, aktarılanlara göre önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli yeni bir elektrikli otomobil ailesini de piyasaya sürecek. Bunların tamamı sadece çevrim içi satış kanallarında satılacak. Volvo ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge'ı geçen yıl piyasaya sürmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Her 10 kişiden 6'sının isteği 'elektrikli'Her 10 kişiden 6'sının isteği 'elektrikli'
Mülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleriMülk suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Türkiye'de 10 kişiden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Her 10 kişiden 6'sının isteği 'elektrikli'

Güneş enerjisiyle çalışan otomobil için seri üretim kararı

Güneş enerjisiyle çalışıyor! Seri üretim kararı geldi

BMW M2 kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandı!

Peugeot logosunu yeniledi

Logosunu değiştirdi!

Maserati Grecale SUV prototipi görüntülendi

Maserati'den SUV atağı

Fiat Ducato 40'ıncı yaşında da Avrupa'da en çok satan ticari aracı oldu!

En çok satan ticari araç hangisi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.