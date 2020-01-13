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  4. Bir dönem ünlü sanatçıların sahne aldığı Ada ve Göl Gazinoları için önemli karar

Bir dönem ünlü sanatçıların sahne aldığı Ada ve Göl Gazinoları için önemli karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir dönem yıldızlar geçidine sahne olan Kültürpark’taki Ada ve Göl Gazinolarının restorasyonuna başlıyor.

Bir dönem ünlü sanatçıların sahne aldığı Ada ve Göl Gazinoları için önemli karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir dönem yıldızlar geçidine sahne olan Kültürpark’taki Ada ve Göl Gazinolarının restorasyonuna başlıyor. İzmir ve Türkiye’nin kültür ve sanat geçmişinde önemli bir yere sahip tarihsel mekanlar, rölöveleri alınarak aslına uygun bir şekilde restore edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930’lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye’nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark’taki gazinoları amacına uygun olarak düzenlemek için harekete geçti. Kentin simgesi Kültürpark’ı iyileştirme çalışmaları kapsamında, kasım ayında tahliye işlemleri biten Ada ve Göl gazinolarının restorasyon çalışmaları başladı.
İzmir’in kültürel mirasında önemli bir yere sahip Ada ve Göl gazinolarının yıkılmayacağı, zaman içerisinde hasar gören tarihi mekanlar aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra iki yapı da tarihi kimlik ve karakterlerine yaraşır şekilde işlevlendirilerek hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a kadar onlarca sanatçı sahne aldı
Kuruluşları, dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz’un İzmir yangınında tahrip olan bölgeye uluslararası bir fuar alanı kurulması planına kadar uzanan Ada ve Göl gazinoları, İzmir’in kültür sanat tarihinde önemli bir yere sahip. Sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü bu tarihsel mekanlar, birbirinden ünlü sanatçıları ağırladı, bir dönemin belleğinde izler bıraktı.
Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki gazinolarda onlarca sanatçı yer aldı. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca gibi sanatçıların verdiği tarihi konserlerin dışında; İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi isimler de unutulmaz tiyatro gösterilerine de fuar ev sahipliği yaptı. Ada ve Göl gazinoları İzmir’in birçok tarihi sanat gecesindeki hafıza mekanları olarak kent belleğindeki yerlerini aldı.

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