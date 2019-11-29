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Bir dönem ünlü sanatçıların sahne aldığı Kültürpark’ta tahliyeler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

İzmir’in simgelerinden olan, bir dönem ünlü sanatçıların gazinolarda sahne aldığı Kültürpark fuar alanında, 9 yapının “fuzuli işgalci” durumundaki kiracılarının tahliyesinde son aşamaya gelindi.

İzmir’in simgelerinden olan, bir dönem ünlü sanatçıların gazinolarda sahne aldığı Kültürpark fuar alanında, 9 yapının “fuzuli işgalci” durumundaki kiracılarının tahliyesinde son aşamaya gelindi. Yapılar büyük ölçüde tahliye edilirken, fuar içerisinde lunaparkın tahliyesinin de kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın iyileştirmeleri çalışmaları kapsamında aralarında; lunapark, golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana Gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016 yılında tahliye süreci başlatmıştı. Kiracılar, belediyenin kararına karşı idari işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma dava açmıştı; ancak dava, belediyenin lehine sonuçlanmıştı. 25 Ekim 2019 tarihinde fuzuli işgalci konumundaki kiracılara tahliye işlemlerini kendileri yapmaları için süre veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim tarihinde söz konusu işletmelerin tahliye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetlemişti. Denetleme ekipleri, işletmelerin binaları tamamen boşaltmayıp büyük ölçüde tahliye ettiklerini belirleyerek, işletme sahiplerine bir an önce süreci tamamlamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Binalar aslına uygun hale getirilecek
Bu tarihten sonra Kültürpark’ta bulunan lunapark ve çevresindeki küçük işletmeler dışında tüm yapılar tahliye edilmişti. Lunapark içinse, içerisinde bulunan oyuncakların tahliye edilmesi için ek süre tanındı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, tahliyelerin ardından yapıların yasa dışı eklentilerini İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldırarak binaları aslına uygun hale getirecek. İyileştirme çalışmaları doğrultusundan simge yapılar yıkılmayacak ve tekrar kiraya verilmeyerek Kültürpark’ın kimlik ve karakterine uygun işletme faaliyetlerine devam edilecek.

“İzmir Fuarı, sanat ve eğlence bakımından İzmir’in vazgeçilmeziydi”
İyileştirme çalışmalarının devam ettiği Kültürpark’ta, yapılardan birinin eski işletmecisi olan Ertan Erbay, "İzmir Fuarı, eğlence sektörü akıllara geldiğinde Türkiye’nin en önemli yerlerinden bir tanesiydi. Eskiden 20 Ağustos-20 Eylül arasında işletmeciler 1 ay burada faaliyet gösterirlerdi. Türkiye’de meşhur olmak isteyen bütün sanatçıların İzmir Fuarı’nda sahne alması gerekirdi. Basmane kapısından girdiğimizde; aile çay bahçeleri, lunapark, Çamlık Senar, Kübana, Mogambo gazinoları vardı. Güncel şenlikler ve büyük kalabalıklar olurdu. Sanat ve eğlence tarihi bakımından İzmir’in vazgeçilmez yerlerinden bir tanesiydi" dedi.

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