Bir döneme damga vuran Gizem Özdilli, İstanbul'dan bıktı! Bakın nereye yerleşti

Podyumların öne çıkan modellerinden Gizem Özdilli geçtiğimiz aylarda makyajsız haliyle dikkat çekmişti.

Güzel model "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

Gizem Özdilli kendisine iyi bakarken İstanbul'un kalabalığından bıkıp ülkeyi terk etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınan Özdilli; "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorunundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da açıkladı.



