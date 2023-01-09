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Bir döneme damga vuran Gizem Özdilli, İstanbul'dan bıktı! Bakın nereye yerleşti

09.01.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Gizem Özdilli son olarak makyajsız haliyle dikkat çekmişti. Uzun süredir gözlerden uzak olan 50 yaşındaki manken İstanbul'un trafiğinden ve kalabalığından bıkıp şehri terk etti. Bakın Gizem Özdilli nereye yerleşti.

Bir döneme damga vuran Gizem Özdilli, İstanbul'dan bıktı! Bakın nereye yerleşti

Podyumların öne çıkan modellerinden Gizem Özdilli geçtiğimiz aylarda makyajsız haliyle dikkat çekmişti.

Güzel model "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Gizem Özdilli kendisine iyi bakarken İstanbul'un kalabalığından bıkıp ülkeyi terk etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınan Özdilli; "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorunundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

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Özdilli, Kıbrıs'taki yeni hayatı hakkında paylaşımlar yapacağını da açıkladı.

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