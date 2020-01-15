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  4. Bir döneme damga vuran Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun son hali...

Bir döneme damga vuran Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun son hali...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran, Türk eğlence sektörünün duayen isimlerinden Seyfi Dursunoğlu; nam-ı diğer Huysuz Virjin uzun süredir ortalarda görünmüyor. Huysuz Virjin'in son hali ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu'nun son hali...

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu uzun süredir ortalarda görünmeyen bir isim...

Huysuz Virjin adıyla tanıdığımız ve sahne şovlarını büyük bir keyifle izlediğimiz Seyfi Dursunoğlu'nun son hali ortaya çıktı. Gökhan Sezen ve Ahmet Cemal Seyfi Dursunoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında usta ismin son hali de sosyal medyaya düştü.

İşte bir döneme damgasını vuran Huysuz Virjin'in son hali:

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SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi.

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Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı. 1970'lerde Huysuz Virjin 1. adında bir kanto plağı yaptı.

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Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

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2013 yılında "Benzemez Kimse Sana" (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu "Benzemez Kimse Sana" programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemisiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.


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