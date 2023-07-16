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Bir döneme damga vuran Jane Birkin evinde ölü bulundu

16.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin evinde ölü bulundu. Birkin'in yaşamını yitirdiği haberi hayranlarını şoke etti. Jane Birkin güzelliği ve Serge Gainsbourg ile yaşadığı aşkla tanınıyordu...

Serge Gainsbourg ile yaşadığı aşkla tanınan ve bir döneme damga vuran, İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin hayatını kaybetti.

Fransız gazetesi Le Parisien ve Fransız TV’si BFM TV’nin aktardığı haberlerde Birkin’in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

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SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Fransız Le Parisien gazetesi, “Fransızların en sevdiği İngiliz kadını” olarak tanımladığı Birkin’in son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Birkin’in sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal ettiği belirtildi. Birkin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada konserlerini iptal ederek, “Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım” demişti.

BÜYÜK BİR AŞK YAŞAYIP HAFIZALARA KAZINDI

76 yaşındaki sanatçı 1969 yılında sevgilisi Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile söylediği, “Je t'aime…moi non plus” isimli şarkıyla ününü uluslararası arenaya yaymıştı.

Ekran Alıntısı

Jane Birkin inkar etse de, şarkının arkasında duyulan orgazm ve yatak odası seslerinin gerçek olduğu ve çiftin yataklarının altına bir mikrofon yerleştirerek orgazm seslerini kaydettikleri hafızalara kazınmıştı.

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