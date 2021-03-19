Bir döneme damga vuran Opel Manta elektrikleniyor!

Opel Manta 70'li ve 80'li yıllara damga vurmuş bir modeldi. Opel şimdi ise modeli bir elektrikli otomobile dönüştürmek için hazırlanıyor.

ELEKTRİKLİ OPEL MANTA GELİYOR

Opel Manta, Opel Manta Gse ElektroMOD projesi kapsamında batarya elektrikli klasik modeller arasındaki yerini almak için geri sayıma geçti. Aktarılanlara göre yeni nesil Opel Manta GSe ElektroMOD, dijital kokpite sahip olacak. Ayrıca otomobil batarya elektrikli güç-aktarma sistemiyle gelecek. Buradaki 'Elektro' kelimesinin ise geçmişe götüren önemli bir anlamı var. Zira modelin 50 yıl önceki Opel Elektro GT'yi anımsattığını söylemek mümkün. Böylece otomobil hem geçmişten izler taşıyıp hem de geleceğin teknolojilerini bünyesinde taşıyacak gibi görünüyor.

SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞÜNÜ PAYLAŞTI

Opel Manta'nın fiyatı veya diğer tüm özellikleri hangi herhangi bir bilgi mevcut değil. Opel sadece otomobilin dış görünüşünü paylaşmış durumda. Otomobilin yollarla buluşması ise birkaç yıl içerisinde olabilir. Zira Opel'in 2024'e kadar tamamen elektrikli modeller sunmak gibi önemli bir planı mevcut.

