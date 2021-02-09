Bir döneme damga vuran ve peçeli danslarıyla olay yaratan Mezdeke Grubu hakkında bilmeyen detaylar!

90’lı yılların başında her evde “Mezdeke-Mısır Dansları” kasetini görmek mümkündü. Kalemle çizilmiş peçeli bir kadın figüründen oluşan albüm kapağı ve içinde Arapça sözleriyle bu kaset bir devri derinden etkiledi. Sonrasında ise bu şarkılarla oynayan üç kadın hayatımıza girdi. Peki nasıl oldu? Hazırsanız anlatalım...

Ünlü prodüktör Metin İlhan’ın Mısır’dan yeni şarkıları getirmesiyle serüven başladı. Türk ezgileriyle donatılan bu eğlenceli şarkılar müzik dünyasında geniş kitlelere hitap etmeyi başardı. Ancak bu kadar oynak şarkıların tek başına piyasada yer alması yeterli olmadı ve dans eden birilerinin olması gerektiğine karar verildi. Devreye böylece dönemin efsane Tolgahan ve Dans Grubu girdi.

Tolgahan'ın eşi Fatoş Çingitaş, iki dansçıya ulaştı. Ancak onlar “Biz üç kişiyiz” deyince işler değişti. Bunun üzerine yeni oluşturulacak grubun üye sayısının üç olmasına karar verildi. Böylece Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker’den oluşan Mezdeke Grubu kuruldu. Hepsi modern dans sanatçısı olan üyeler, Latin danslarından Hiphop ve Rock'n Roll’a kadar her türde performans göstermesiyle seçildi. Grubun kurulması 1994 yılının sonlarına denk geldi. Özel televizyon kanallarının yayın hayatına adım atmasıyla beraber ülke genelinde oryantal sanatçı furyası başladı. Dönem neredeyse her kanalın kendine ait bir oryantal sanatçısının bulduğu bir noktaya evrildi.