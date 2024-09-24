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  4. Bir döneme damga vurmuştu! Efsane şarkıcı Alpay'ın son hali herkesi üzdü

Bir döneme damga vurmuştu! Efsane şarkıcı Alpay'ın son hali herkesi üzdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 09:56
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“Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Sessiz Kalma” gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Alpay'ın son hali ortaya çıktı. Bir süredir Bodrum'da yaşayan efsane şarkıcıyı bir sosyal medya fenomeni ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında çekilen fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuştu! Efsane şarkıcı Alpay'ın son hali herkesi üzdü

60'lar ve 70'lerin unutulmaz sanatçısı olarak bilinen ve “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Sessiz Kalma” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Alpay'ın son hali ortaya çıktı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, efsane şarkıcıyı Bodrum’daki evinde ziyaret etti ve ziyaretine ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

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Ayrıca Alpay'ın bir videosunu da yayınlanan fenomen, efsane şarkıcıdan sevenlerine selamlar göndermesine aracı oldu.

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YORUM YAĞDI

Alpay'ın son hali ise herkesi hüzünlendirdi. Ünlü isme sosyal medyada; 'çok yaşlanmış', 'yıllar acımamış', 'yaşayan efsane', 'ah ne hale gelmiş', 'sağlıklı uzun ömürler diliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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