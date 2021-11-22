Bir dönemin efsanesi Winamp, geri dönüyor!

Bir zamanlar, çevrimiçi müzik servisleri yoktu. Bu dönemlerde ses dosyaları ise Windows Media Player'da veya çoğunlukla Winamp'ta çalınırdı. Ancak Winamp da zamana yenildi ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak pek çok insan çevrimiçi müzik platformlarına yöneldi. Winamp'ın kullanıcı sayısı da büyük oranda azaldı. Fakat bir dönemin efsanesi olan Winamp, şimdilerde küllerinden doğmaya hazırlanıyor.

WINAMP GERİ DÖNÜYOR

Efsane medya oynatıcı Winamp yeniden hayata dönüyor. Popüler medya oynatıcısının logosu yenilendi ve internet sitesi yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni sürüm için beta test süreci de başladı. Resmi sitedeki formu doldurarak yeni sürümün beta sürecine kayıt olmak mümkün.

"Hayranlarınızla yakın bağlantı kurmanıza ve sevdiğiniz şeyi yaparak daha adil bir gelir elde etmenize yardımcı olacağız" diyen Winamp'ın Spotify, Apple Music veya Tidal gibi online bir müzik platformu olacağı iddia ediliyor. Şirket yeni Winamp üzerinde çalışırken, mevcut 5.8 sürümünün indirilebileceğini de aktarıyor.

