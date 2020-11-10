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Bir dönemin erotik yıldızı Arzu Okay'ın son hali

10.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin erotik yıldızı Arzu Okay'ın son hali

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan ve bir döneme damga vuran Arzu Okay'ın son hali görenleri şaşırttı.

Bir döneme damga vuran oyuncuların şimdilerde ne yaptığı zaman zaman merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Arzu Okay...

10 yaşındayken Zeki Müren ile fotoromanda oynamasıyla başlayan şöhreti, Saklambaç gazetesinin yarışmasını kazanmasıyla devam etti. Bir dönemi güzelliği ile sarsan Okay uzun süre Fransa'da yaşadı. Şu an ise Foça'da kızıyla birlikte yaşıyor.

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Oyunculuğu bıraktıktan sonra Fransa’ya yerleşip tekstil işiyle uğraşmaya başlayan Okay 2017 yılında Yemekteydik ve Karar Verdim filminde rol almıştı.

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Okay şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

ARZU OKAY KİMDİR?

Arzu Okay, Ekim 1954 yılında İstanbul‘da doğdu.14 yaşındayken Zeki Müren‘le fotoromanda oynadı. Saklambaç gazetesinin açtığı yarışmaya katılıp kazandı.

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1970 yılında ‘Sinema Yüz Güzeli’ seçildi. Ardından İtalya‘daki yarışmada 4. Oldu. 1970 yılında Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı ‘Ölünceye Kadar’ isimli film ile sinemaya adım attı. 70li yıllarda seks filmleri furyasında Türk sinemasını kasıp kavuran filmlerde Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş, Aydemir Akbaş, Hadi Çaman, Mete İnselel gibi isimlerle birlikte rol aldı.

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1984 yılında Paris‘e gitti ve dericilik üzerine ticarete atıldı. 1984-1986 arasında Paris’te iş yeri açtı. 1990 krizinde battı. Sonra tekrar toparlandı.

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Bir dönemin erotik yıldızı Arzu Okay'ın son haliArzu Okay, 1985 yılında Paris’de tanıştığı bir Fransız ile evlendi. 7 sene sonra boşandı.


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