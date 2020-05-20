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  4. Bir dönemin sabah şekeriydi! Melike Öcalan'dan iddialı poz

Bir dönemin sabah şekeriydi! Melike Öcalan'dan iddialı poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Adını Vatan Şaşmaz ile sunduğu Sabah Şekeri ile duyuran sunucu Melike Öcalan, evinin balkonunda geceliği ile verdiği pozla dikkat çekti.

40 yaşındaki sunucu yıllara meydan okuyan güzelliği ile büyüledi.

Bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu. Pandemi salgınından dolayı önlem amaçlı kendini evinde karantinaya alan ünlü sunucu, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Melike Öcalan gecelikli balkon pozu

Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakan ünlü sunucu son olarak beyaz geceliği ile dergi okurken çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Melike Öcalan'ın Instagram'da 21 bin takipçisi var. Güzel sunucu diğer paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Melike Öcalan kimdir?

Melike Öcalan kimdir?
Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da doğmuştur. Babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi.
3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile Evin yağı reklamında oynadı. Öcalan, 1989'da henüz 10 yaşındayken kameralarla tanışmış, reklam filminde oynadığı 'Sütçü Kız' karakteriyle şöhrete kavuşmuştu.
Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular. Sabah Şekeri ile yıldızı parlayan Öcalan daha sonra birçok dizi ve filmlerde rol aldı.
Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi.
Mart 2008 ayında boşandı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Melike Öcalan uzun süredir ekranlardan uzak.
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