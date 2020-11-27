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Bir dönemin ünlü oyuncu Özlem Savaş'ın son hali

27.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran Özlem Savaş şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sünüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özlem Savaş'ın son hali dikkat çekti.

Muhteşem güzelliğiyle bir döneme damga vuran Özlem Savaş sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında...

Tunç Başaran'ın unutulmaz filmi Uçurtmayı Vurmasınlar'da da rol alan Özlem Savaş Sekizinci Saat, Manisa Tarzanı gibi filmlerde oynadı. Alem, Gece Yarısı Kovboyu, Manşet, Ah Kızlar Vah Erkekler, Taxi gibi televizyon programlarında sunuculuk yapan Özlem Savaş son olarak Baharda Aşk dizisinde yer aldı.

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Yeni projeleri değerlendiren Özlem Savaş son haliyle de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan Savaş'ın paylaşımlarına hayranlarından beğeni yağıyor.

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Pandemide evinden çıkmayan güzel oyuncu sağlıklı beslenerek kilosunu da korumaya çalışıyor. İşte Özlem Savaş'ın son hali:

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