MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir dönemin yıldızı milyonlarını çarçur etti! Kızı çareyi erotik sitede buldu

Bir dönemin yıldızı milyonlarını çarçur etti! Kızı çareyi erotik sitede buldu

08.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların en çok kazanan aktörlerinden biri olan Charlie Sheen, 11 yıldır ciddi bir çöküş yaşıyor. Bu çöküşü ciddi düzeyde uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başlayarak ilerleten Sheen, 2018 yılında ekonomik çöküşünü de ilan etmişti. Sheen şimdi kızı Sami'nin, geçimini sağlamak için yetişkin içerik platformu OnlyFans'a üye olmasıyla yeniden gündemde. Kızına ilk günlerde tepki gösteren ünlü isim sonunda kızına destek vermeye karar verdi.

Bir dönemin yıldızı milyonlarını çarçur etti! Kızı çareyi erotik sitede buldu

Bir zamanların en çok kazanan aktörlerinden biri olan Charlie Sheen, tüm parasını çılgın partilerde ve eğlencede harcadı. Yıllardır çöküşte olan ünlü isim şu sıralar ilginç bir konuyla gündemde...

KIZI ARTIK ONLYFANS'TA

Geçtiğimiz günlerde, genç kızı Sami'nin yetişkinlere yönelik web sitesi OnlyFans'ta bir hesap açtığı ortaya çıktıktan sonra Sheen yeniden gündem oldu. Önce bir baba olarak endişesini dile getiren Sheen, daha sonra Sami'yi yeni girişiminde destekleyeceğini söyledi.

4

Ünlü yıldızın eski karısı da erotik siteye girdi.

ÇOCUKLARININ NAFAKASINI ÖDEYEMEDİ

Yaşadığı ayrılıklar ve kendisine konulan şoke edici HIV tanısının ardından, TV ve film çalışmalarına da dahil olamadı. Hollywood tarafından kara listeye alındığı ve iş bulamadığı için 2018'de, geçmiş evliliklerinden doğan dört çocuğuna ayda 57.000 sterlin nafaka ödeyemeyeceğini iddia etti.

gfhgj

MALİ KRİZ

Ağustos 2018'de Los Angeles mahkemesine kazançlarında önemli bir düşüş olduğunu ve adına 10 milyon dolardan az bir birikimi kaldığını bildirerek, mali krizde olduğunu söyleyen bir belge sundu.

300 STERLİNE ÇALIŞIR OLDU

Gördüğü ilgiyi gitgide kaybeden Sheen, sadece birkaç kısa, tek seferlik TV programında görülür oldu. 2020'de hayranları onun Cameo isimli bir uygulamaya kaydolduğunu ve kişiselleştirilmiş doğum günü ve yıl dönümü video mesajları için 300 sterlin kazandığını görünce şoke oldular.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"
Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si cesur pozuyla büyülediHayat Bilgisi'nin Barbie'si cesur pozuyla büyüledi
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar

Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.