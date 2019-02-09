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Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:46 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 6 hanelik Koç ailesi aynı iş yerinde teknolojiye direnmeye çalışarak körükçülük ve demir işini yapmaya çalışıyor.Ustalarından aldıkları eğitimi kendi iş yerlerini kurarak kardeşine, çocuklarına ve torunlarına öğretmeye çalışan 67 yaşındaki Salim Koç, dükkanın 6 hanenin geçimini sağladığını söyledi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 6 hanelik Koç ailesi aynı iş yerinde teknolojiye direnmeye çalışarak körükçülük ve demir işini yapmaya çalışıyor.
Ustalarından aldıkları eğitimi kendi iş yerlerini kurarak kardeşine, çocuklarına ve torunlarına öğretmeye çalışan 67 yaşındaki Salim Koç, dükkanın 6 hanenin geçimini sağladığını söyledi. Küçük Sanayi Sitesinde 52 yıllık körükçü ve demir ustalığı yapan Salim Koç, "Küçükken arkadaşlar arasında meslek konuşurken sen demirci ben bakırcı olacağım derken ben de demirci oldum. Mevlüt usta diye bir ağabeyimin yanına işe girerek ilk orada demirciliği öğrendim. İki tane yanımda oğlum var onlar da benimle beraber çalışıyor. Ünye’de bir zamanlar 8-10 tane demirci vardı. Teknoloji ilerledikçe demircilik mesleği ve körükçülük de ölmeye başlıyor. Buradan Niksar, Korgan, İkizce, Çaybaşı, Terme, Fatsa’ya ürün imalatı yapıyoruz" diye konuştu.

Şimdikiler bu mesleği beğenmiyor
Teknoloji ilerledikçe mesleğin ölmek üzere olduğunu söyleyen Salim Koç, "Şimdiki körükçülük mesleği öncekine göre çok fazla tutulmuyor. Eskiler yaşatılıyor ancak biz çocuklarımıza torunlarımıza öğrettiğimiz için yaşıyor. Dışarıdan meslek elemanı almaya çalıştığımızda iş beğenmiyorlar. Buraya gelen ’üstüm pislenecek’ düşüncesinde olduğu için eleman yetiştiremiyoruz. Teknoloji ilerlediği için artık bu mesleğin ölmesinden korkuyoruz. İstiyoruz ki bizden sonrada yetiştirdiğimiz elemanlarımız olsun, bizden sonraki nesilde bizleri anlatsın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarımsal yerlerde bu meslek ölmez
Karadeniz gibi tarımsal yerlerde bu mesleğin devam edebileceğini söyleyen Salim ustanın oğlu 47 yaşındaki Hüseyin Koç, "Burada ben, kardeşim, amcam ve çocukları hep birlikte aynı dükkan içerisinde çalışıyoruz. Eskiden sanat okulu yoktu ancak bugün sanat okulundan bizlere staj yapmak için gelenler var. Onlara bu işi sevdirmeye çalışıyoruz. Karadeniz gibi bir yerde tarımcılıkla uğraşan insanlarımıza çapa, kazma, kürek gibi malzemeler lazım olduğu için bu sektörün öleceğini düşünmüyorum. Ancak tabii ki teknoloji geliştikçe insan gücüyle çalışma da düşecektir. Örneğin körükte elimizle çalıştığımız için bir makine üretiminde teknoloji ön plana çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ağabeyimle aynı ustadan mesleği öğrendik"
Ağabeyiyle aynı ustadan mesleği öğrendiğini söyleyen Salim ustanın kardeşi Mustafa Koç, "Benim ağabeyim Salim usta askere gittiğinde, onun ustası Mevlüt usta da beni körük işine başlattı. Ağabeyim askerden geldikten sonra onunla beraber bu mesleği ilk oradan başladık. Bir ocakla bir kaynakla bir ustanın hangi işi yapması gerekiyorsa bu dükkanda hepsini yapıyoruz. Traktör, patpat dediğimiz tarım araçlarından sonra kazma, kürek gibi ürünler hep lazım olduğu için bu sektörün zamana direneceğini düşünüyorum" dedi.
Aynı iş yerinde çalışan Salim Koç’un oğlu Ramazan Koç ve yetiştirdiği ustası Mehmet Avcı gelecek nesillere seslenerek, "Bu mesleği yapmak isteyen bütün genç kardeşlerimizi iş yerimize staj yapmaya bekliyoruz. Üstümüz kirlenir ya da çalışamam diye düşünmesinler. Bu mesleği yaşatmak adına bizlerden sonra gelen nesillere öğretmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Bir dükkanda 6 aile çalışıyor
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