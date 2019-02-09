Bir dükkanda 6 aile çalışıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 6 hanelik Koç ailesi aynı iş yerinde teknolojiye direnmeye çalışarak körükçülük ve demir işini yapmaya çalışıyor.

Ustalarından aldıkları eğitimi kendi iş yerlerini kurarak kardeşine, çocuklarına ve torunlarına öğretmeye çalışan 67 yaşındaki Salim Koç, dükkanın 6 hanenin geçimini sağladığını söyledi. Küçük Sanayi Sitesinde 52 yıllık körükçü ve demir ustalığı yapan Salim Koç, "Küçükken arkadaşlar arasında meslek konuşurken sen demirci ben bakırcı olacağım derken ben de demirci oldum. Mevlüt usta diye bir ağabeyimin yanına işe girerek ilk orada demirciliği öğrendim. İki tane yanımda oğlum var onlar da benimle beraber çalışıyor. Ünye’de bir zamanlar 8-10 tane demirci vardı. Teknoloji ilerledikçe demircilik mesleği ve körükçülük de ölmeye başlıyor. Buradan Niksar, Korgan, İkizce, Çaybaşı, Terme, Fatsa’ya ürün imalatı yapıyoruz" diye konuştu.

Şimdikiler bu mesleği beğenmiyor

Teknoloji ilerledikçe mesleğin ölmek üzere olduğunu söyleyen Salim Koç, "Şimdiki körükçülük mesleği öncekine göre çok fazla tutulmuyor. Eskiler yaşatılıyor ancak biz çocuklarımıza torunlarımıza öğrettiğimiz için yaşıyor. Dışarıdan meslek elemanı almaya çalıştığımızda iş beğenmiyorlar. Buraya gelen ’üstüm pislenecek’ düşüncesinde olduğu için eleman yetiştiremiyoruz. Teknoloji ilerlediği için artık bu mesleğin ölmesinden korkuyoruz. İstiyoruz ki bizden sonrada yetiştirdiğimiz elemanlarımız olsun, bizden sonraki nesilde bizleri anlatsın istiyoruz" şeklinde konuştu.