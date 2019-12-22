Bir dünya aynı sofrada buluştu

Dünyanın birçok yerinden Eskişehir’e gelerek eğitim hayatına devam eden uluslararası öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Yaklaşık 100 ülkeden 250 uluslararası öğrencinin katıldığı kahvaltı programı Eskişehir Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. Uluslararası öğrencilere yönelik yapılan bu renkli kahvaltı programına Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye Mezunları Derneği (TUMED) Başkan Yardımcısı Cibutili Ali Faras, Bursa İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubakir Armağan, YUDER Başkanı Nihat Demir, YUDER yönetimi, üniversite hocaları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, derneğin isminin Yunus Emre’nin ismini taşımasının önemine değinerek, “Özellikle öğrenci derneğimizin isminin Yunus Emre olması da, bu anlamda özellik arz ediyor. Sanırım buradaki arkadaşlarımızın hepsi, hem derneğimizin vesilesiyle hem de ilimizin, ülkemizin, milletimizin, milli ve manevi olması vesilesiyle Yunus Emre’yi yeterince tanıdı. ’Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz’ ve milletimizin özelliği kendisine sığınan, farklı vesilelerle gelen herkese kucağını açmış bir millet. Bu konuda kimsenin teninin rengine, dilinin çeşitliliğine, inancının farklılığına ayrı davranmamış, farklılığı zenginlik olarak görmüş güzel bir coğrafyamız. Farklı sebeplerle ülkemizde ve bu vesilelerle ilimizde yaşayan uluslararası insanlarımız var. Kimisi mülteciler olarak, sığınmacı olarak, kimisi de sizler gibi eğitimini almak üzere ülkemize geldi. Yine sizlerin arasında, YTB Türkiye Bursları olan öğrencilerimiz var, kendi imkanlarıyla gelen öğrencilerimiz var ve farklı şekillerle belki finansmanı sağlayıp gelen öğrencilerimiz var. Her ne şekilde her ne vesileyle geldiyse gelsin, öğrencilerimiz bizlerin misafiri. Biz öğrencileri öncelikle annelerinin, babalarının ve ailelerinin kendi ülkelerinin ve milletlerinin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu emaneti korumak muhafaza etmek burada iyi bir ev sahipliği göstermek için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olan, destek olan STK kuruluşlarımız, bu anlamda UDEF’in, ilimizdeki temsilcisi olan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin emekleri ve katkıları gerçekten iddiayla bahsedecek türde” şeklinde konuştu.