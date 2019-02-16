"Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu rock müziğinin önemli ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'yu anmak üzere gerçekleştirilen "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi ve sanatçının özel eşyalarının yer aldığı sergi ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğin ikinci gününde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "20 Yılın Ardından Barış’a Özlem" konulu panel gerçekleştirildi. Panele katılan sanatçının kardeşi İnci Manço İlbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin yaşadığı 41 yılın dışında yaşamadığı 20 yılda da yine var olduğunu söyledi. İlbay, yapılan tüm organizasyonların sanatçının kendi etkisinden kaynaklandığını dile getirerek, şunları aktardı: "Barış'ın (Manço) çok insancıl, yumuşak bakışları vardı. Her girdiği ortamda bir hadise de olsa girdiğinde herkes sakinleşirdi. Bunu hep korudu. Yapısı böyleydi. Bunun hakikaten Allah vergisi olduğunu düşünüyorum. Herkes sevdi Barış'ı. Öyle kolay iş değildir sevmek. Beğenirsiniz ama 3-5 ay sonra bir başkasını beğenirsiniz. Barış öyle değil. Barış bir klasik olarak kaldı. 50 yıllık parçaları bugün hala dinleniyorsa klasik olduğu için. Bunlar daha da dinlenecek demek. Yeni nesiller de küçükler de anaokullarındaki çocuklar da Barış'ın şarkılarıyla büyüyor, onun şarkılarını söylüyorlar. Ben gurur duyuyorum ancak bu hüzünlü bir gurur oluyor benim için." d

Aralarındaki ağabey kardeş ilişkisine de değinen İlbay, "Tabii herkese göre kendi ağabeyi en iyidir. Benim üç ağabeyim vardı ve üçü de en iyiydi. Barış en yakın ve en küçük ağabeyimdi. Daha yakın olduğumuz için çok anımız var. Bir de küçükken hep saklanırdı. Yine bir yere saklandı ve bir yerden çıkacak gibi bir hissim var. Tuhaf bir his. Bir gün mutlaka buluşacağız tabii. O güne kadar da benim bu hissim devam edecek. Onun saklandığı yere ben gideceğim öyle olacak." dedi. İnci Manço İlbay, Bir Dünya Barış'ı etkinliğini çok güzel ve olumlu bulduğunu belirterek, "Barış'a sahip çıkılmış. Barış sadece benim değil birçok kişinin ağabeyi olmuş. Kimi Barış Baba diyor. Çok güzel bir şey. İnsanlar bu duyguyla geliyorlar. Bunu başarabilmek çok güzel. Bunu nasıl yaptı? Müziği alet etti, konuştu Barış. Konuşup anlattı. Barış'ın sözleri çok önemli." ifadelerine yer verdi. Panelde, Manço ailesinden Lale Manço Ahıskalı, Doğukan ve Batıkan Manço, Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, Kurtalan Ekspres'in bas gitarcısı Ahmet Güvenç ve Manço'nun yakın arkadaşı Erkmen Sağlam ile sanatçının hayatında yer edinen çok sayıda isim anılarını paylaştı.

- "Barış Manço daha fazla aramızda" Etkinlik kapsamında açılan “Barış’ın Dünyası” başlıklı serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen de sanatçının vefatının 20. yılı olduğunu hatırlatarak, "Aslında Barış Manço vefatıyla aramızdan ayrılmadığı gibi daha çok aramızda. Ondan sonra doğanlar da Barış Manço'yu tanıyor. Çünkü Barış Manço'nun iyiden iyiye bir medeniyet inşa ettiğini biliyoruz. Bunu hem bu memleket için hem de bütün dünya için yaptı. Bütün bir dünyanın birikimini Türkiye'ye taşıdı. Türkiye'nin birikimini bütün dünyaya taşıdı. Sanat müziği ve halk müziğinin yanı sıra çağdaş bir ozan olarak, çağın gereklerini yerine getiren bir müzisyendi. Bir Barış Manço'nuz varsa sergi hazırlamanız kolay çünkü o kadar çok yaşanılmışlık var ki." şeklinde konuştu. Şen, sanatçının ailesinin yanı sıra Barış Manço Müzesi'ndeki eserlere de değinerek, şu bilgileri verdi: "Bu sergiyi daha çok Gözde Özgül'ün konsept birikimleriyle gerçekleştirdik. Buradaki derdimiz şuydu, Barış Manço'nun hem çok yerel hem de çok global olmasını, bütün dünyaya bu medeniyeti taşımasını, dünyadan da anlamlı şeyleri buraya taşımasını ifade eden bir sergi olarak kurguladık. Erkmen Sağlam'ın değerli fotoğraf arşivinden yararlandık ve onların baskılarını gerçekleştirdik. Birçok Barış Manço fotoğrafı belki ilk kez bu sergide ve bu kadar güzel ortaya çıktı. Daha önce hiç sergilenmemiş eserler de var sergide."